En España el número de personas aficionadas al golf crece cada año. Además, debido a las condiciones climáticas de nuestro país, recibimos más de un millón de turistas al año que viene a practicar este deporte en nuestros campos.

Una de las razones es que el golf se puede iniciar a cualquier edad, no requiere un esfuerzo excesivo y es un deporte de bajo impacto, aunque esto no quiere decir que no pueda causar problemas de espalda.

Lesiones de espalda al ejecutar el swing

Golf TURISMO COSTA DEL SOL - Archivo

El golf es causa directa de algunas lesiones de espalda, la mayoría producidas por fallos en la mecánica a la hora de ejecutar el swing, aunque en ocasiones se pueden deber a accidentes con el carrito o los palos.

Giros peligrosos en la zona dorsal, cervical y lumbar

El swing es un movimiento complejo que se realiza varias veces, tanto en el campo de prácticas como en la salida al campo. Durante el golpe, gran parte del giro se realiza con las dorsales y la zona lumbar es la que sujeta el cuerpo mientras tanto, y es aquí donde suelen producirse la mayoría de las lesiones- en las vértebras L4-L5 y sobre todo en la L5-S1, aunque también pueden darse en las cervicales o las dorsales.

Consejos para evitar las lesiones

Para poder disfrutar del golf y minimizar el riesgo de lesionarnos, estas son nuestras recomendaciones:

1.- Fortalecer musculatura de la espalda con ejercicios enfocados a tonificarla.

2.- Hacer estiramientos y calentar antes de empezar a jugar, como debería hacerse antes de cualquier práctica deportiva.

Los ejercicios de calentamiento y de tonificación tienen que estar dirigidos a reforzar la musculatura de la espalda, sobre todo la axial lumbar posterior. También se deben trabajar los músculos del abdomen.

3.- A medida que cumplimos años ir adaptando la postura. Por ejemplo, situar los pies un poco más abiertos que la anchura de los hombros para tener más estabilidad, adaptar el swing y comprar palos adecuados a nuestra edad y fuerza.

4.- Utilizar ropa cómoda y un calzado adecuado.

¿Podemos jugar al golf si tenemos problemas de espalda?

Se puede practicar el golf con lesiones de espalda, aunque es posible que estas nos dificulten poder hacerlo. Lo importante es visitar a un especialista ya que este, con los signos que explica el paciente, podrá determinar si le conviene o no jugar al golf.

Hay caso en los que el jugador no siente dolor con el swing y, sin embargo, le resulta difícil caminar por el campo de un hoyo a otro. Esto puede ser consecuencia de una estenosis de canal lumbar, una patología que no es infrecuente a partir de los 60 años.

Hay casos en los que jugar al golf está contraindicado como cuando se agravan los síntomas de un paciente con el juego y aquellos que, por ejemplo, presenten una inestabilidad mecánica (espondilolistesis) de sus últimos discos lumbares.

Tras una cirugía de columna, también es necesario dejar de jugar durante seis meses desde la operación. Lo bueno es que, tras la mayor parte de las operaciones se puede volver de manera segura a la práctica deportiva del golf.