Esta noche no es Noche Buena ni mañana Navidad, pero queda muy poco para que eso ocurra y la mayoría todavía no hemos comprado todos los regalos navideños. Entre amigos invisibles, Papá Noel y encargos de última hora, es normal que uno termine sin tener ideas y el tiempo se le eche encima. Por eso, desde 20deCompras queremos recordarte aquellos regalos que nunca fallan, esos clásicos que todo el mundo busca y espera que se los regalen en Navidad, porque no entran dentro de sus compras diarias.

Un ejemplo son los estuches de maquillaje, los perfumes o los tratamientos de belleza que, por su precio, somos reacios a comprar o siempre ponemos excusas para hacerlo más adelante. Por eso, una de las mejores ideas para regalar esta Navidad es estar atento a ecommerces como Sephora, ya que rebajan estuches de belleza con todos estos cosméticos deseados en un formato regalo ideal para que la persona que quieres no posponga más su compra.

De Estée Lauder y con un 20% de descuento

Este estuche regalo de Sephora puede ser mágico. ¿Por qué? porque sus productos hacen magia durante el sueño y al despertar, la piel tiene un aspecto más joven gracias a la gama Avanced Night Repair de Estée Lauder. Así que es difícil resistirse al descuento del ecommerce en este ritual de tratamiento ideal para obtener una piel reparada y preservar la juventud.

Advanced Night Repair ayudará a la piel de la persona a la que se lo regales a optimizar su mecanismo natural de reparación nocturna para que recupere su luminosidad. No solo eso, si no que repara, hidrata y protege la piel de agresiones externas. Este estuche en formato pequeño contiene una crema espumosa limpiadora Advanced Night Repair de 30 mililitros, un sérum complejo multirreparación sincronizada de 7 y un contorno de ojos ultraconcentrado de 5 mililitros.

Aplica la crema espumosa limpiadora antes del sérum por la mañana y por la noche para obtener una piel limpia. Sephora

Consejos de utilización

Cuando regales este estuche, regálale también a tu persona especial una serie de consejos para que utilice este tratamiento de la manera más óptima posible:

Lo mejor es que se aplique la crema espumosa limpiadora antes del sérum por la mañana y por la noche para obtener una piel limpia.

Después, el sérum Advanced Night Repair deberá aplicarse también mañana y noche, pero antes de su crema hidratante de siempre.

Por último, una vez que se ha limpiado la cara, puesto el sérum y su crema de confianza, solo queda aplicar el tratamiento complejo de reparación sincronizada para el contorno de ojos.

