La depiladora de luz pulsada más vendida de Amazon tiene cinco estrellas, 11.000 valoraciones y está rebajada a 71 euros

Todos tenemos vello en el cuerpo en mayor o menor medida, pero es en verano cuando más lo vemos y notamos. En esta época de pantalones cortos, minifaldas y bañadores gastamos mucho dinero en productos de depilación. Y, aunque cada vez más rostros populares lucen sin complejos el pelo en el cuerpo, muchos de nosotros seguimos apostando por una piel sin vello por comodidad o por sentirnos mejor. Ahora, con el final del verano a la vista, es un buen momento para eliminarlo cómodamente sin moverte casa.

Las depiladoras de luz pulsada son la respuesta indolora y sin tirones para eliminar el vello del cuerpo. Su tecnología IPL rompe el ciclo de crecimiento del pelo y lo elimina en 8 semanas. Sin embargo, muchas personas se lo piensan dos veces antes de apostar por uno de estos dispositivos porque creen que es necesaria una inversión económica elevada. Pero en 20deCompras tenemos la solución: el modelo más vendido de Amazon, con cinco estrellas y más de 11.000 valoraciones está rebajado un 28% (¡de casi 100 euros a 71!).

Este modelo es el mejor valorado y más vendido de Amazon. Amazon

La tecnología IPL de esta máquina utiliza los pulsos de luz (de hasta 999.900 flashes) y elimina el vello desde la raíz. Además, este dispositivo incluye una función hielo que aporta una agradable sensación reduciendo el ardor de las sesiones y permitiendo aumentar la velocidad de la depilación entre 3 y 5 veces.

Esta depiladora tiene cinco niveles de energía ajustables en dos modos diferentes (manual y automático) para poder usarla en todo tipo de piel, incluso en las más sensibles. Puedes utilizar el modo manual para las primeras sesionas y las zonas más delicadas, y dejar el automático para grandes áreas como las piernas o la espalda.

Para eliminar el vello de forma definitiva y sin dolor es recomendable seguir las instrucciones del fabricante que aconseja aplicar el tratamiento IPL tres veces a la semana durante 15 días y reducir el número de sesiones cuando el pelo ya es mucho más débil y finalmente deja de salir.

Con el respaldo de los usuarios de Amazon

Los más de 11.000 usuarios de Amazon que han valorado este dispositivo confirman su eficacia por eso muchos de ellos le otorgan cinco estrellas doradas, la máxima puntuación de este ecommerce. Como Karla, una usuaria con compra verificada, que se apostó por este producto porque estaba cansada de gastar dinero en productos de depilación: "Me decidí a comprar esta por los comentarios y he de decir que funciona de maravilla, en el poco tiempo que la he probado he notado una enorme diferencia, la uso para zonas sensibles y su función de frío hace que sea súper llevadero, además viene con todos los accesorios necesarios para poder utilizar el producto", asegura.

También Nieves, otra usuaria con compra verificada de Amazon, otorga cinco estrellas a este dispositivo: "Después de seis semanas depilándome una vez por semana, puedo decir que es eficaz. El vello ha desaparecido casi totalmente. Se ha vuelto débil", explica.

