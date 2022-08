Protector solar en barra (¡por 12 euros!), el formato que necesitas si odias la textura de la crema

Que levante la mano quien no pueda soportar la textura de la crema. Pringosa, templada, infinita cuando se trata de su rápida absorción... sin embargo, nada de ello nos excusa de no usarla, sobre todo, ¡cuando se trata de proteger nuestra piel de la radiación solar! No solo porque nos ayude a evitar marcas de bronceado o quemaduras (que pueden llegar a ser de mucha gravedad), sino para mantener la buena salud de nuestra dermis. Pero, claro, todo hay que entenderlo: si solo de pensar en su textura se nos pone la piel de gallina, ¿cómo pretendemos embadurnarnos cada hora... ¡durante todo el año!?

Ahora, un poco de calma: en el mercado, debido al rechazo que a muchos le generan este tipo de cosméticos, se pueden encontrar numerosos tipos de protectores que, del mismo modo que las cremas, evitar que los rayos UV nos dañen. Desde opciones líquidas y transparentes hasta productos muy fluidos de rápida absorción. Pero, si desde 20deCompras tenemos que decantarnos por una fórmula, lo hacemos por las soluciones en barra: son fáciles de aplicar, no hay contacto con las manos y, además, son superefectivas. ¿Qué opinas de la apuesta facial de Isidn? A la venta en Amazon, con casi cinco estrellas doradas y por menos de 12 euros.

Este protector es válido para el rostro y para los labios. Amazon

Este dos en uno de Isdin está formulado para proteger la piel del rostro, labios incluidos, ya que estos suelen pasar desapercibidos en lo que a protección se refiere y, sin embargo, son unas de las zonas más delicadas. Por ello, en único envase, podemos encontrar una combinación ganadora del Fotoprotector Isdin Gel Cream SPF 50+ con el protector labial de la misma firma con SPF 40. Si no te agrada la textura de la crema, este formato es perfecto para ti ya que se absorbe rápidamente como si fuera un gel, pero sin renunciar a la hidratación que ofrece una crema. También está formulado para evitar un acabado con brillos. Además, se puede colgar para que lo llevemos siempre a mano y la pereza de buscar el bote de crema no sea una excusa para no aplicarla.

