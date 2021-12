Guía para escoger la mejor mascarilla: recomendaciones, fallos habituales y nivel de protección frente a ómicron

A casi dos años del primer confinamiento general y mientras la vacunación celebra su primer aniversario, las mascarillas han vuelto a ser obligatorias en España en espacios abiertos aunque guardemos la distancia de seguridad.

Los tipos de mascarillas que la población general utiliza son, a veces diversos: de tela, quirúrgicas, ffp2, o incluso una combinación de dos tipos distintos, pero... ¿Cuáles son las recomendaciones de los expertos?

Para empezar, tenemos que tener en cuenta las recomendaciones generales para el uso de estos accesorios. Está claro que el uso de las mascarillas reduce los contagios de covid-19 y otros virus respiratorios como la gripe o el resfriado, pero el Ministerio de Sanidad recalca que solo serán efectivas si se siguen los siguientes consejos:

- Lávate las manos correctamente antes de ponértela.

- La mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla, y ajustarse bien.

- Evita tocarte la mascarilla mientras la llevas puesta.

- No reutilices las mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables.

- Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal.

- Cúbrete la boca y la nariz con el codo al toser o estornudar.

Solo están exentos de usarla las personas menores de 6 años, quienes tengan dificultad respiratoria, tengan una contraindicación médica, realicen actividades con las que sea incompatible o por causa de fuerza mayor.

Tipos de mascarillas

Una vez cumplimos con los requisitos sanitarios recomendados, hablemos de tipos de mascarillas. ¿Cuáles son las más seguras contra la covid-19?

Para los niños y niñas, lo indicado es usar mascarillas correspondientes a su edad sobre todo en cuanto al tamaño. Existen tres tallas, acordes a cada rango de edad, entre los 3 y los 12 años.

Niños y niñas positivos por covid-19, con síntomas o asintomáticos positivos, deben usar preferentemente mascarillas quirúrgicas o higiénicas con especificación UNE.

Gráfico: Nivel de filtración de las mascarillas. Carlos Gámez

Para los adultos, las mascarillas quirúrgicas son las más habituales. No son reutilizables, pues tienen una vida útil de unas 4 horas. Pero hay que tener en cuenta que "con el uso de las mascarillas quirúrgicas o higiénicas protegemos al resto de nuestro aerosoles", explica a 20minutos.es la enfermera del hospital de Fuenlabrada Paula Rodríguez.

En cuanto a las quirúrgicas, hay que tener en cuenta que los fluidos externos, como la lluvia o cualquier otro líquido, las estropea y reduce considerablemente su eficacia, por lo que se recomienda cambiarla. Son las más recomendadas en espacios abiertos.

Las FFP2, más recomendables contra la covid

En cuanto a las mascarillas autofiltrantes, las FFP (1, 2 o 3), aparte de proteger a los demás de nuestra posible infección, también nos protegemos más a nosotros mismos "de esa emisión de aerosoles del resto de personas que hay en el ambiente", concreta Rodríguez. Además, concreta que es la más indicada para la variante ómicron, al ser la que más protege.

De este tipo, el Ministerio de Sanidad recomienda utilizar, para prevenir la covid-19, las FFP2. Tienen una eficacia de un 92% aproximadamente y es recomendable en sitios donde se necesite una mayor protección, no solo por su mayor capacidad de filtrado, sino porque se ajustan mejor al rostro e impiden el paso de aire por los laterales, al contrario que las quirúrgicas.

En cuanto a la FFP3, esta mascarilla se aconseja fundamentalmente "para su empleo por profesionales para crear una barrera entre un riesgo potencial y el usuario", aunque también están aconsejadas para "grupos vulnerables", tal y como destaca la guía elaborada por el Ministerio de Consumo.

Este tipo de mascarillas se encargan de "filtrar el aire inhalado" para evitar la entrada de partículas contaminantes en el organismo. La eficacia de filtración de las FFP3 es del 98%, con concentraciones ambientales hasta 50 VLA.

En cuanto a las mascarillas de tela, no son las más recomendables. Estas pueden estar hechas de diversos materiales, pero "pueden no haber pasado el control de verificaciones o ensayos", por lo que "no se garantiza su eficacia", explica el Ministerio de Sanidad.

En caso de utilizar una mascarilla de tela, deberá ser combinada con otro tipo de mascarilla homologada para aumentar la protección.

Errores más comunes que evitar

Uno de los errores más habituales a la hora de utilizar mascarillas es, explica Paula Rodríguez, "no llevarla bien puesta". "Da igual que lleves puesta una mascarilla u otra que, si no está bien colocada ni sellada, no sirve de nada", puntualiza.

Así, la mascarilla, sea la que sea, debe cubrir nariz, boca y mentón, "debiendo estar lo más fijada y sellada a la piel posible para que cumpla bien su función", explica la sanitaria.

Uno de los casos son las personas con mucha barba, pues hay muchas probabilidades de que haya fugas, al no ajustarse todo lo bien posible a la cara.

"Otro error que comete mucha gente es alargar la vida útil de una mascarilla, se la ponen más tiempo del debido y más veces de las debidas", explica Rodríguez. "La vida útil de una mascarilla es una jornada laboral, pero si una mascarilla se ensucia o se deteriora antes de este tiempo, ha de ser desechada y coger una nueva", concreta.

El Ministerio de Sanidad recalca que "en ningún caso es recomendable darle la vuelta a la mascarilla. Esto no aumentará su durabilidad ni eficacia".