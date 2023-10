Señales de alerta silenciosa que debes conocer para socorrer a una víctima de violencia de género

El número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 42 en 2023 y a 1234 desde el año 2003, según datos del Ministerio de Igualdad. En una investigación llevada a cabo en 2021 se pudo observar que los meses en los que ha habido más víctimas son junio y diciembre. El próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2023, repasamos las diferentes formas de pedir ayuda, así como de saber identificar de forma silenciosa los signos de ayuda frente a los malos tratos sobre las mujeres.

La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad (parejas o ex-parejas): "El objetivo del agresor es producir daño y conseguir el control sobre la mujer, por lo que se produce de manera continuada en el tiempo y sistemática en la forma, como parte de una misma estrategia". Esta es la definición del Gobierno de España sobre este tipo de violencia y propone una serie de planes, iniciativas y recursos con información útil para la detección y prevención.

Señales de socorro para identificar la violencia de género

Señal que propone el Gobierno para identificar de forma silenciosa la violencia de género. Ministerio de Igualdad.

En el supermercado, en la cola del banco o incluso durante una videollamada, la señal que propone el gobierno consiste en poner la palma de la mano con el pulgar doblado, acto seguido, la mano se cierra formando un puño, de modo que el pulgar quede escondido en su interior.

Esta es la señal más conocida por todos, y que nació durante el confinamiento por la pandemia, por eso la campaña para luchar contra los casos de maltrato a las mujeres en todo el mundo se centró en el canal de las videollamadas, pero hay otras opciones propuestas por diferentes asociaciones y que pueden ser de utilidad tanto para informar como para identificar a alguien que pueda estar pidiendo ayuda.

En la farmacia: la contraseña para pedir ayuda 'Mascarilla 19'

También durante la pandemia, surgió otra clave que usaban las mujeres en las farmacias para que se activara el protocolo de atención a las víctimas de violencia de género.

"Pide Mascarilla 19, en la farmacia sabrán que tienen que llamar al 112. Si estás sufriendo malos tratos en casa o ante una agresión sexual, ve a la farmacia y pide la mascarilla que te salvará la vida", rezaba la campaña que comenzó en Canarias.

En un restaurante, 'pizza 911': medidas en otros países



Este tipo de situaciones pueden suceder de viaje en el extranjero. Este gesto de Signal For Help fue adoptado por más de 200 organizaciones en 40 países. Otras contraseñas que se popularizaron en el mundo fueron la de 'Ask for Angela' y 'Pizza 911'.

La campaña de 'Ask for Angela', consistía en acercarse al camarero y preguntarle por Ángela, y se viralizó en el año 2016 en Twitter. Se centraba en las citas a ciegas con plataformas como Tinder: "¿Tu cita de Tinder no es quién dice ser en su perfil? ¿Sientes que no estás en una situación segura? ¿Te sientes incómoda? Si vas a la barra y preguntas por Ángela, el personal del bar sabrá que necesitas auxilio y te ayudará a salir de esa situación, llamará a un taxi o te socorrerá discretamente, sin mucho alboroto".

La campaña 'Pizza 911' se inició con motivo de una llamada al servicio de emergencias ordenando una pizza. El operador al principio pensó que se trataba de una equivocación, pero pronto se dio cuenta de que la mujer estaba pidiendo ayuda.

Los puntos violeta para pedir ayuda por violencia de género

El Punto Violeta es "una campaña para que comercios, empresas, negocios públicos y privados y también personas particulares se identifiquen como puntos seguros a los que pueden acudir las víctimas en busca de ayuda", explican desde el Ministerio de Igualdad. "No se trata de que las víctimas acudan al punto violeta para denunciar, sino que sepan que es un lugar donde pueden recibir ayuda y ser dirigidas a servicios especializados".

