Consultorio de Psicología: "Sufrí bullying, violencia de género y acoso laboral, y soy agorafóbica, ¿se puede resetear?"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

No me regalan

PREGUNTA Me encanta regalar a los demás por sus cumpleaños y felicitarlos por ello. Nadie parece acordarse del mío ni me regalan nada. Cuando es el cumpleaños de alguien se hace una buena celebración pero conmigo eso nunca ocurre.

Sé que ahora con el coronavirus es muy difícil pero desde hace años viene ocurriendo lo mismo. Ni siquiera estas amistades quedan conmigo. Voy a terapia y mi psicóloga me ha recomendado que pase de este tipo de personas.

Me ocurre bastante que la gente no quiere nada conmigo. Creo que puede ser por un suceso del pasado donde algunas de estas personas se vieron implicadas.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Como bien te dice tu psicóloga, probablemente es el momento de centrarte en tu presente y no darle más vueltas al pasado.

Intenta hacer nuevas amistades con las que puedas establecer una relación diferente desde el principio. De todas formas, si te sientes mal porque los demás no actúan como a ti te gustaría, o como crees que tú mereces, conviene que trabajes estos aspectos con tu psicóloga, pues dejas tu bienestar en manos de quienes te rodean, y eso siempre es un peligro para ti y te supone mucha vulnerabilidad emocional.

En definitiva, enfoca tus esfuerzos a ganar en seguridad, confianza y subir tu autoestima. En el libro 'Lo mejor de tu vida eres tú' detallo cómo trabajar esa confianza y subir tu autoestima, a la par que mejoras tus habilidades sociales.

Sueño con serpientes

PREGUNTA Quisiera saber si me puede ayudar a interpretar un sueño. En él llegué a una especie de exhibición de algo cuando vi cómo una serpiente de gran tamaño venía hacia mí; yo me asusté y con una tela que no sé de dónde saqué traté de alejarla.

La serpiente se fue haciendo pequeña y por alguna razón sentía que me daba a entender que no me quería hacer daño. También había un camaleón que, aunque estaba camuflado, pude ver que, extrañamente, era del tamaño de una persona.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Para poder hacer una interpretación correcta de tu sueño necesitaríamos muchos más detalles: cómo eres, cuáles son tus circunstancias actuales, qué es lo que te preocupa, tus principales aficiones, tus relaciones sociales, tu trabajo, tu historia vital…

En definitiva, no te obsesiones con este tipo de sueños, ni busques interpretaciones extrañas. Lo importante es que te centres en el día a día, en cómo te sientes en tu vida, lo que anhelas, lo que tienes, lo que aún te falta… y concentres tus energías en alcanzar el equilibrio emocional que te permitirá sacar lo mejor que llevas dentro.

Mi cabeza ha explotado

PREGUNTA Cuando era un bebé tuve un problema de salud, pasé mucho tiempo en el hospital. Después hasta los 17 años me operaron 3 veces con una difícil recuperación. Sufría bullying en el colegio y recibí palizas diarias durante varias semanas.

Ni mi familia me tomaba en serio hasta que me puse mala con ataques de ansiedad y agorafobia. Con 23 tuve una relación y sufrí violencia de género durante 2 años hasta que denuncié.

Después caí en una gran depresión durante más de un año. Actualmente, con 34 años, estoy de baja por sufrir acoso laboral. Siento que mi cabeza ha explotado y ahora es más grave, me desespero y me hago daño. ¿Puede ser que todo eso haya hecho ser hoy quien soy, y mis carencias? ¿O soy yo? ¿Se consigue resetear?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Sí y sí. Sí que te han podido influir todos tus antecedentes, las vivencias que has tenido desde pequeña y la interacción con tu medio y Sí se puede resetear; y esto es lo más importante.

Sí que puedes conseguir a tus 34 años “recomponerte”, sacar lo mejor que llevas dentro, potenciar tus habilidades y mejorar tus competencias, para que tus relaciones sean más saludables y no sufras acosos o violencia.

Pero necesitas ayuda profesional; seguro que tú lo has intentado muchas veces, pero en tus actuales circunstancias es imprescindible que trabajes estos temas con profesionales de la psicología. Es verdad que es difícil acceder a los tratamientos psicológicos a través de la Sanidad Pública (tardan mucho en darte cita), pero hay instituciones, como nuestra fundación, que pueden subvencionar gran parte del tratamiento, para que puedas tener acceso al servicio de psicología que necesitas.

Si lo estimas conveniente, te dejo el teléfono de nuestra fundación, 910 837 781. Comenta que llamas de mi parte y que te pasen conmigo. Seguro que encontramos la forma de ayudarte.