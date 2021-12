Consultorio de Psicología: "Tengo pánico con el coche en autopista, se me seca la boca, sudo, creo que voy a desmayarme"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Sin amistades con 37 años

PREGUNTA Tengo 37 años y hace años dejé mi país de origen y me vine a vivir a España.En mi país trabajaba y tenía amistades pero luego me di cuenta de que eran solo amistades, no amigos de verdad, y ahora que han pasado los años y estando en España me siento muy sola porque no trabajo y no tengo amigos.

Quizá no tengo porque me cuesta mucho hacer amistades porque noto que no tengo temas de conversación. Me gustaría que me ayudes con eso, ¿cómo puedo hacer amistades? Los temas de conversación no me salen, será porque tengo una vida muy aburrida. Gracias.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La soledad, cuando no es buscada, es una de las emociones más difíciles de sobrellevar; especialmente, cuando va acompañada de autoestima baja y de falta de seguridad. Hay cursos de Habilidades Sociales que podrán ayudarte a sentirte mejor y recuperar confianza en ti, pero lo fundamental es que te reencuentres contigo misma, con lo mejor que llevas dentro, para que cojas el impulso suficiente y puedas superar esta fase de tristeza y aislamiento.

Te podrá venir bien participar en actividades solidarias, ONG´s o similares; ahí puedes actuar como voluntaria. Son ambientes que propician las relaciones humanas, que nos ayudan a valorar lo que tenemos y abren nuestra mente a otras realidades. A nivel de psicología, te podrán ser útiles libros como 'Emociones que hieren' o 'Lo mejor de tu vida eres tú'; ahí detallo cómo relacionarnos con eficacia, como recuperar nuestra seguridad y nuestra confianza.

Recuerda que el primer paso a veces es difícil, pero una vez que lo das, el resto te cuestan menos. Muchos ánimos en estas fechas tan especiales.

Un hombre que me machacaba

PREGUNTA Llevo 11 años con problemas psicológicos después de haber mantenido una relación con un hombre el cual me machacaba en todos los sentidos... ahora con 37 años estoy con medicación pero sigo con problemas, que a veces me hacen llegan a pensar en pensamientos suicidas.

He pedido ayuda pero la solución soy yo. Por favor que me dirías al respecto.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En estos casos, la ayuda profesional es vital. Los profesionales de la salud te podemos ayudar a recuperar tu autoestima, tu confianza, tu seguridad en ti, y, algo tan importante, como la esperanza y la ilusión.

No te machaques pensando que la solución eres tú; con frecuencia necesitamos esa ayuda para tener la fuerza y equilibrio que necesitamos, para afrontar nuestra recuperación.

Recuerda que las víctimas con frecuencia se sienten culpables, y ese sentimiento es tan injusto como dañino. Por favor, no dudes en pedir ayuda de forma inmediata. También te podrá ser útil leer libros como 'Recuperar la ilusión'; ahí detallo cómo intentar salir de estas situaciones, pero, insisto, lo importante en estos momentos es recibir la ayuda profesional que tanto necesitas.

Deprimida y sin ganas de nada

PREGUNTA Últimamente me siento muy deprimida y sin ganas para nada. Si no fuera por mi razón no me levantaría de la cama. Mi mirada todo el tiempo está hacia el pasado, estoy pensando en los cementerios que no he visitado en 30 años.

Me da pena que estoy amargando la vida de mi esposo, que es una persona buena y bondadosa. Estoy tratando de castigarme, por ejemplo con no comer. Mis hijos están en sus casas y no quiero que se enteran de mi situación, pero no tengo voluntad suficiente para reponerme.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En efecto, todo parece indicar que arrastra una depresión importante. En estos casos, además de la medicación, le será de gran ayuda seguir Terapia Psicológica. En la terapia la podemos ayudar a centrarse en el presente, a recuperar la ilusión, a salir de su inmovilidad, a relacionarse de nuevo con gente; en definitiva, a volver a vivir.

Pida esa ayuda profesional, y si tardan mucho en darle consulta, intente conseguir el tratamiento por otras vías. Hay ONG´s y Fundaciones, como la nuestra, donde ayudamos a personas que se encuentran en su situación. Le dejo el teléfono de nuestra fundación para que la pueda añadir a las alternativas que tenga a su disposición: 910 837 781

En estos momentos, no deje de pedir esa ayuda: usted y su familia merecen que supere esta depresión.

Incapaz de conducir sola

PREGUNTA Conduzco el coche por el pueblo pero una vez que llego a una rotonda con muchos coches o el simple hecho de coger el coche por autopista me entra un ataque de pánico, empiezo a sudar, la boca se me seca, aunque bebo agua es como si nada.

Una sensación de que me voy a desmayar, y no me veo capaz de conducir sola. No sé qué hacer y esto me está afectando mucho a mi día a día ya que en la actualidad es imprescindible conducir para poder ir a trabajar.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Esas crisis de pánico son muy incapacitantes. No se solucionan simplemente con fuerza de voluntad. Por lo que cuenta, usted tiene reacciones fisiológicas muy intensas que requieren tratamiento especializado.

La buena noticia es que la psicología tiene tratamientos muy eficaces para estas situaciones. No deje de consultar a su médico de atención primaria, pero complemente sus indicaciones con una terapia que le ayude a identificar los mecanismos que disparan sus crisis de pánico, y que le proporcione los recursos para poderlas superar.

Ya verá cómo en pocas sesiones consigue recuperar el control de sus respuestas fisiológicas y podrá conducir con la seguridad y la tranquilidad que tanto anhela. Básicamente, en el tratamiento se combinarán técnicas fisiológicas: relajación, respiración diafragmática… y técnicas cognitivas: parada de pensamiento, autoinstrucciones…