Susanna Isern: "Solo manteniendo a raya la autoexigencia y la presión social podremos disfrutar de la crianza"

Cualquiera que haya sido padre en la última década es posible que haya leído a sus hijos alguna historia de Susanna Isern. Suyas son, por ejemplo, El emocionometro del inspector Drilo, la serie de Daniela Pirata, El bosque de la serenidad, Los intrusos o El gran libro de los superpoderes. En total, casi un centenar de libros que se han traducido a 18 idiomas y han llegado a más de medio millón de lectores a los que ha descubierto el mundo de las emociones y de los valores, la importancia de crecer en igualdad o cómo fomentar su autoestima.

Ahora, esta psicóloga y profesora de Psicología del Aprendizaje en la Universidad da el salto a la no ficción con Mapa para educar niños felices (Vergara, 2021). Hace algún tiempo su hija utilizaba el término ‘mapa’ para referirse a ella y a su pareja y a Isern le pareció un curioso juego de palabras que, además, definía a la perfección lo que son los progenitores para sus hijos. Con este libro quiere ofrecer a los padres una guía en forma de plano, que en ocho líneas de metro ficticias pretende hacer un recorrido por los aspectos más importantes para que sus hijos crezcan plenos y felices. De él hablamos en esta entrevista.

Rara será la casa con niños en la que no haya uno o varios de tus libros infantiles. ¿Qué te pedía el cuerpo para abordar este primer libro de no ficción dirigido especialmente a los padres?

Las madres y los padres llevan leyéndome durante muchos años, aunque esos libros en sí no fuesen escritos para ellos. Por eso me pareció algo muy bonito y un gran reto hablarles por primera vez directamente a ellos, a todos aquellos padres que confían en mí y en mis historias. Este nuevo libro incluye, entre muchas otras cosas, experiencias personales que he vivido como madre de tres, me ha gustado mucho abrirme en ese sentido.

En la introducción hablas de la curiosa anécdota con tu hija que dio pie al término ‘mapa’ y como para ti todos los padres son una especie de mapa por el que se guían sus hijos. Sin embargo, comentas también lo fácil que resulta para muchos padres desorientarse en esta labor educativa y acabar necesitando también su propio mapa de ruta. ¿Qué querías aportarles con este libro?

He diseñado un mapa parecido a uno de metro, con ocho líneas y ocho colores que tratan los diferentes aspectos que considero importantes en la educación de los hijos: comunicación, autoestima, emociones, pensamiento, conducta, valores, herramientas y la última que va destinada a uno mismo. Cuando nos encontramos delante de un mapa de metro de una gran ciudad repleto de letras, líneas, colores, interconexiones…, podemos sentirnos abrumados y pensar que nos vamos a perder. Sin embargo, el funcionamiento del metro es sencillo cuando se conoce, esa es la idea que quiero transmitir. Aunque nos sintamos abrumados ante lo que significa la crianza, con unas pautas precisas y siguiendo el camino adecuado, será más fácil.

¿La autoexigencia que se imponen los padres de hoy en día tiene parte de la culpa de encontrarse a veces tan perdidos o sobresaturados?

Tanto la autoexigencia como la presión social son definitivos a la hora de desbordarnos. Es importante que detectemos las dos cosas dentro de nosotros mismos y a nuestro alrededor y que tratemos de mantenerlos a raya, solo así podremos estar tranquilos y disfrutar de la crianza.

"Mi experiencia como psicóloga tiene un papel predominante, pero sin mis vivencias como madre este libro no sería el mismo"

Has trabajado durante más de 20 años acompañando a familias y niños como psicóloga pero también eres madre de tres hijos. ¿Cuánto de cada una de estas facetas has trasladado a este libro?

Lógicamente mi formación y experiencia como psicóloga tienen un papel predominante, pero sin mis vivencias como madre este libro no sería el mismo. Es más, he decidido incluir muchas de ellas para acercarme al lector y contarles las dificultades con las que me he encontrado y me encuentro y los diferentes caminos que he seguido.

Los cuentos han sido una gran herramienta en tu carrera para trabajar con los niños la educación emocional. ¿Es este libro, en parte, un gran cuento para adultos?

Este libro está repleto de historias: la mía, la de otras personas, aquellas que he escrito especialmente para cada apartado, fábulas tradicionales, metáforas... Sin duda los cuentos están muy presentes en todas sus páginas, al igual que lo están en mi día a día: en mi consulta, en mi casa, en mis clases.

"Comenzar educando la conducta en un niño es como comenzar la casa por el tejado"

Me gustaría que abordáramos las principales líneas de metro del libro. La línea 1 es la de la comunicación. ¿Cuánta importancia tiene la comunicación bidireccional para fomentar el resto de líneas: la autoestima, la gestión de las emociones, el pensamiento positivo...?

La comunicación está ubicada en la línea 1 de forma estratégica, porque solamente si fomentamos una comunicación asertiva, fluida y bidireccional con nuestros hijos es que seremos capaces de abordar el resto de las líneas, ayudarles a que tengan una autoestima positiva, fomentar que expresen sus emociones… y que adquieran formas de comportarse adecuadas. Muchas veces nos centramos demasiado en la conducta (que yo he situado en la línea 5) porque es lo que más se ve y llama nuestra atención, pero debemos ser conscientes de que comenzar educando la conducta es como comenzar la casa por el tejado. Porque detrás de una conducta que consideramos inadecuada puede haber una emoción determinada, un pensamiento concreto o incluso una baja autoestima... por eso será tan importante que comencemos con la comunicación.

"Si evitamos los juicios, las comparaciones y las etiquetas todo ello hará que potenciemos una autoestima positiva"

¿Se puede crecer sano sin trabajar la autoestima? ¿Cuáles son las claves para fomentar la autoestima de un niño?

Sentirse a gusto con uno mismo, quererse, es algo fundamental para un crecimiento saludable. Los padres debemos ser conscientes de cómo podemos influir en el autoconcepto y autoestima de nuestros hijos. La forma en la que les hablamos, como les motivamos (sin presionarles), les transmitimos que creemos en ellos. Evitamos los juicios, las comparaciones y las etiquetas... Todo ello hará que potenciemos una autoestima positiva y saludable.

Dedicas la línea 3 a la educación emocional. En los últimos años es algo que afortunadamente está ganando fuerza pero tú has abordado el mundo de las emociones desde hace tiempo en muchos de tus libros. ¿Qué necesitan los padres para educar con inteligencia emocional?

Un primer paso será que ellos también hagan un trabajo personal en ese sentido, porque lamentablemente cuando éramos pequeños no se nos enseñaba inteligencia emocional. Creciendo los padres emocionalmente serán capaces de educar a sus hijos de forma más efectiva. A partir de ahí, deben conocer la importancia de identificar, expresar y regular las emociones; validando las de sus hijos y fomentando que las compartan abiertamente.

"Los padres debemos hacer un trabajo personal para identificar y regular las emociones porque no nos han enseñado inteligencia emocional"

Hablas también del pensamiento positivo pero realista. En este capítulo señalas la importancia de identificar los ‘pensamientos intrusos’ en nosotros mismos para que los hijos también puedan aprenderlo. ¿Cómo podemos hacerlo?

En el libro pongo nombres y apellidos a estos pensamientos negativos que nos asaltan. Si somos capaces de identificarlos y detectarlos, podremos comenzar a modificarlos para avanzar hacia un pensamiento positivo que nos ayudará a enfrentarnos a las diferentes situaciones y retos con que nos encontremos.

"No hay ninguna norma que sirva para todos. Seamos eclécticos, flexibles y cuestionemos"

Insistes en que no existe un solo camino ni todos los hijos necesitan lo mismo pero, ¿no te parece que vivimos una época en la que parece que algunos estilos educativos marcan la norma y todo lo que se aleje de eso se cuestiona?

Totalmente y yo insisto en que no hay ninguna norma que sirva para todos. Solo debemos introducir en nuestra maleta cariño, respeto, empatía, asertividad... Y, a partir de ahí, buscar ese camino que será el más adecuado para nuestros hijos y para nosotros mismos, teniendo en cuenta cómo somos y lo que más necesitamos. No creo en las verdades absolutas que se cierran a otras opciones. Seamos eclécticos, flexibles, cuestionemos y elijamos lo mejor para nuestra familia.