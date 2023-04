¿Por qué no termina de llegar la píldora masculina?

La píldora contraceptiva femenina existe desde la década de los 60 y, seis décadas después, la masculina aún no ha llegado.

De hecho, en los últimos años han sido varios los investigadores y fabricantes que han ido anunciando avances en este sentido, algunos muy prometedores. Pero el caso es que la revolución de los anticonceptivos no termina de llegar.

Investigación interrumpida

Para los varones, en la mayoría de los países del mundo sólo hay dos métodos disponibles: el condón masculino (método de barrera) y la vasectomía (método quirúrgico). Estos tienen dos grandes desventajas, respectivamente: en el primer caso, se trata de una opción que para algunas personas disminuye el placer y la comodidad de las relaciones sexuales, por lo que tiende a generar cierto rechazo especialmente en parejas monógamas (hay que tener en cuenta que a día de hoy sigue siendo la mejor protección frente a las enfermedades de transmisión sexual) y en el segundo que en algunos casos deja poco lugar a la reversión de la decisión (normalmente, eso sí, se trata de un proceso que sí es reversible mediante otra operación).

En realidad, los primeros ensayos clínicos sobre métodos anticonceptivos farmacológicos comenzaron en la década de los 70, pero se descontinuaron por varias razones (entre otras, se consideraron poco viables comercialmente porque se consideró que las mujeres tolerarían mejor los efectos secundarios asociados). Las pruebas se reiniciaron en los 2.000, pero debido al método de administración (inyectables) la mayoría de los participantes no mostraban buena adherencia.

Más recientemente, la revista científica The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism reportaba un ensayo clínico de fase II en el que un fármaco inyectable mostraba buena eficacia, pero producía con una alta frecuencia "trastornos moderados o severos del ánimo, incluyendo depresión". Esto propició que el medicamento nunca llegase al mercado, pese a que el 75% de los participantes afirmó que continuaría con el método al final del ensayo.

Métodos en desarrollo

Con todo, aún en la actualidad hay varios métodos que siguen en proceso de desarrollo. En 2022 la revista especializada Journal of the Endocrine Society reportaba resultados positivos para un método hormonal oral, similar a la píldora femenina. Con ello, el fármaco puede pasar a las siguientes fases, incluyendo estudios para determinar la seguridad y la dosis adecuada.

Similarmente, en el mismo año se han publicado estudios en animales también favorables para dos candidatos orales y no hormonales (lo que significa que deberían tener menos efectos secundarios): los fármacos YCT529 y EF-4-177.

Quizás el ejemplo más reciente, también probado sólo en animales hasta el momento pero con resultados muy alentadores, es el medicamento TDI-11861. El último trabajo al respecto, publicado en febrero de 2023 en el medio Nature Communications, describía su acción como píldora oral 'a demanda'; se toma tan sólo media hora antes de cada encuentro con penetración.

Plazos de varios años

Al final, la situación actual es que mientras que un buen número de posibles métodos contraceptivos masculinos se han ido quedando por el camino, aquellos que aún están en desarrollo se encuentran en fases muy tempranas. Muchos ni siquiera han comenzado sus pruebas en seres humanos.

Esta circunstancia supone que, incluso en los cálculos más optimistas, no se espera que ninguno de estos productos llegue al mercado hasta dentro de varios años.

Se trata de una conclusión que puede resultar algo decepcionante, pero que no debe desalentarnos. La investigación avanza, y se observa un renovado interés científico por encontrar formas de repartir de manera más justa una carga que, hasta ahora, ha recaído principalmente en las mujeres.

