Por qué el ghosting puede dañar tu autoestima y cómo sanar paso a paso

El ghosting, un anglicismo que en España se utiliza para hacer referencia a cuando una persona importante para nosotros desaparece como un "fantasma’", esto es, deja de responder a los mensajes del móvil de la noche a la mañana y sin dar explicaciones. Lo cierto es que esta práctica puede darse en diferentes tipos de relaciones -de amistad, laborales, familiares o románticas- aunque suele producirse entre personas que están empezando a conocerse, donde el vínculo suele ser más intenso.

Pero, ¿por qué se produce este fenómeno? El fenómeno del "ghosting" revela un patrón de personalidad evitativa, tal y como explica María Magdalena Orosán, psicóloga sanitaria y sexóloga en Psicopartner y miembro de Top Doctors. Se trata de un patrón de comportamiento en el que en lugar de afrontar situaciones incómodas con una respuesta honesta, algunas personas eligen la ruta que aparentemente parece más sencilla y también más rápida: desaparecer sin previo aviso.

Este conducta, típicamente asociada a la inmadurez emocional, deja a la otra persona en una incertidumbre desgarradora, enfrentando dudas constantes, ansiedad y una autoestima tambaleante. Justo en este sentido, los expertos opinan que estas formas de proceder, relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías, pueden tener un efecto muy negativo en la salud mental de quien lo sufre. Por lo que la pregunta ahora no es otra que cómo

Cómo superar el ghosting sin dañar tu autoestima

El primer paso es tomar conciencia de que la persona que nos importa ya no está. No podemos controlar la decisión del otro, es decir, las personas vienen y se van de nuestras vidas, a veces de forma conciliadora y otras, aunque no es apropiado, de una manera que nos puede dañar. Por lo que, como consecuencia, habrá que intentar ordenar nuestras ideas y crear un relato de lo sucedido, lo cual sirve para sumar esta vivencia a nuestra historia de vida, como algo que simplemente ha sucedido y que cada vez nos va a generar menos dolor.

Si se prefiere, una técnica de sanación pasa por compartir lo sucedido con personas de nuestro círculo más íntimo. Abrirse y hablar sobre la experiencia con amigos y familiares de confianza es fundamental para practicar la ventilación emocional, lo que facilita la expresión de emociones y proporciona apoyo afectivo. Es momento entonces de no culparse ni castigarse.

Por lógico que parezca, es vital entender que no somos responsables de la decisión de la otra persona de desaparecer sin explicaciones. Cada individuo es responsable de sus acciones, no de las acciones de los demás. No obstante, permitirse sentir enfado o tristeza es parte del proceso de duelo, al fin y al cabo es una pérdida de alguien que nos importa.

Ser amables con nosotros mismos y no criticarnos en momentos de vulnerabilidad nos ayuda a relacionarnos con nosotros mismos desde el cariño y no desde la crítica destructiva. En cualquier caso, tampoco hay que descuidar el autocuidado. Practicar actividades que nutren y aportan bienestar, rodearse de personas de confianza y evitar replicar el comportamiento recibido son pasos importantes.

No obstante, si las emociones persisten y afectan negativamente la calidad de vida, se recomienda buscar ayuda profesional de la salud mental, lo cual puede ser altamente beneficioso. Un terapeuta puede proporcionar herramientas para superar el impacto emocional del "ghosting".

