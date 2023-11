'Love bombing' y las señales de alarma: cuando te colman de amor al principio de una relación

Del ghosting al love bombing. La afluencia de las aplicaciones móviles, como WhatsApp o Instagram, en las última década ha dado como consecuencia nuevos comportamientos de carácter psicológico entre los seres humanos que en caso de no saber cómo afrontarlos correctamente, pueden tener consecuencias para la salud mental. Por increíble que parezca, lo cierto es que existen ciertas técnicas de manipulación basadas en lo que, a priori, puede parecer una forma de amor sana que, en realidad, se ven reflejadas en una posterior dependencia emocional.

En el caso del love bombing, la otra persona que interacciona con nosotros, y que, a menudo, a penas conocemos o estamos empezando una relación sentimental, nos colma de amor y atenciones, casi hasta empalagarte. Esto forma parte de una primera etapa de abuso psicológico con el único fin de retenerte o, lo que es lo mismo, tenerte siempre ahí. Sin embargo, he aquí la nota discordante porque puede resultar algo confuso con un comportamiento sano en el que se esté forjando una relación segura. Pero, ¿en qué consiste exactamente y cuáles son las señales de alarma?

¿Qué quiere decir 'love bombing'?



En el caso del love bombing las muestras de afecto son abundantes y profundas e incluso algo excesivas, dentro de un contexto en el que la otra persona casi no nos conoce o estamos en esa primera fase de la relación afectiva. No obstante, pueden ser normales en el contexto de una relación que comienza, momento en el que ciertos neurotransmisores que aumentan nuestra emocionalidad se encuentran disparados. Por lo tanto, ¿cómo diferenciarlos?

La raíz del problema germina cuando ese afecto desmedido se expresa de manera calculada para inducir una determinada respuesta en el otro o cuando (sea intencionado o no) genera una dependencia de las muestras de amor en la otra persona que termina por modificar su conducta de maneras poco saludables cuando faltan. Por ejemplo, la víctima de la conducta podría aislarse de su entorno social y dedicar más tiempo a quien hace love bombing, o incluso aceptar ciertas prácticas sexuales, con el fin de obtener de nuevo esas muestras de afecto.

¿Cómo saber si es love bombing?

El problema es que los actos de amor o afecto no son en sí mismos indicadores objetivos de love bombing, sino que deben ser vistos en un contexto más amplio. Es decir, una misma muestra de afecto puede ser saludable cuando es sincera y no se emite de manera interesada, o cuando mientras no forme parte ,de nuevo, de manera consciente o no, de un mecanismo de recompensa o castigo; y, en cambio, si serla en un contexto de actos de amor desproporcionados que aíslan a quien los recibe.

Sin embargo, según este artículo publicado por la BBC, estas son algunas de las señales que indican que estás siendo bombardeado de amor, basadas en la opinión del psicólogo experto en relaciones románticos de la Universidad de Denver Charlie Huntington:

Según Huntington, "la señal más clara de love bombing es que el comportamiento es desproporcionado con respecto a la conexión entre las personas".

entre las personas". Los "te amo" a la primera semana o las insinuaciones apresuradas de compromiso , cuando todavía no existe la confianza necesaria en el otro, pueden ser banderas rojas.

, cuando todavía no existe la confianza necesaria en el otro, pueden ser banderas rojas. Que alguien te diga que quiere pasar todo su tiempo contigo puede parecer romántico, pero puede ser el primer paso para terminar aislándote de tus amigos y tu familia. Aislarte es una estrategia muy efectiva de los abusadores para ganar poder y control sobre ti.

de los abusadores para ganar poder y control sobre ti. Hay halagos que abruman . Que alguien te diga que eres lo más bonito que ha conocido o que eres todo lo que siempre ha soñado puede no ser tan romántico como parece. Mantente atento a los cumplidos exagerados que te ponen un peso encima y no suenan pensados especialmente para ti.

. Que alguien te diga que eres lo más bonito que ha conocido o que eres todo lo que siempre ha soñado puede no ser tan romántico como parece. Mantente atento a los cumplidos exagerados que te ponen un peso encima y no suenan pensados especialmente para ti. Que te den demasiados regalos puede ser una forma de engancharte, sobre todo si te llevan a sentir que tienes que compensarlos en agradecimiento de alguna u otra manera.

puede ser una forma de engancharte, sobre todo si te llevan a sentir que tienes que compensarlos en agradecimiento de alguna u otra manera. Los bombarderos tienen la necesidad de comunicarse excesivamente, por ejemplo, hablando todo el día con sus parejas por chats y llamadas . Y no es raro que te exijan que tú también lo hagas diciendo que "solo se preocupan por ti".

. Y no es raro que te exijan que tú también lo hagas diciendo que "solo se preocupan por ti". Los celos y la desconfianza en tu fidelidad también pueden ser maneras en que los love bombers buscan mostrar su "intenso amor" y hacerte sentir culpable.

en tu fidelidad también pueden ser maneras en que los love bombers buscan mostrar su "intenso amor" y hacerte sentir culpable. Si de un día para otro tu pareja deja de ser el hombre o la mujer más amorosa del mundo y te empieza a tratar de forma seca o indiferente, es probable que te esté manipulando.

