El síndrome de Houdini: la razón médica tras el Ghosting

Las relaciones han cambiado mucho con el tiempo. Puede que no en lo esencial, esa búsqueda de compañía, amor y conexión, pero sí en la manera en la que ahora se pueden conocer a personas. Las nuevas tecnologías y redes sociales han supuesto toda una revolución, aplicaciones para ligar que hace tiempo que están más que afianzadas en España y que nos acercan a personas con las que ya sabemos que tenemos cierta afinidad y con las que favorecen el contacto.

No es oro todo lo que reluce porque, de la misma manera que hacen más sencillo ese primer contacto, esa primera chispa, también han provocado que sea más sencillo evitar generar empatía, lo que ha dado lugar a ciertas prácticas, que si bien no han sido inventadas en estos últimos años, sí que se han convertido cada vez en más frecuentes hasta el punto de ser necesario ponerles nombre. Es lo que sucede con el ghosting.

Ghosting, en qué consiste esta práctica

Ghosting es un término que se ha ido popularizando en los últimos tiempos y que hace referencia a esa práctica en la que alguien, a través de la tecnología, desaparece de nuestra vida y lo hace de la noche a la mañana, sin aviso previo y sin dar explicaciones. Esto genera en quien lo sufre un gran impacto que puede afectar a nivel emocional, porque no hay un cierre explícito en la relación.

La víctima del ghosting no sabe los motivos, busca posibles explicaciones y, en muchos casos, se culpa a sí misma por lo que haya podido pasar que ha dado como resultado ese silencio por parte de la otra persona. Esto no es exclusivo de las relaciones de pareja, se puede dar también en las de amistad, por ejemplo. En algunos casos la desaparición es súbita, pero en otros es gradual, tardando cada vez más en responder o haciéndolo con evasivas, sin dar una respuesta clara.

Las causas que llevan a alguien a hacer ghosting a otra persona pueden ser muy variadas, pero una de las más frecuentes es evitar la incomodidad de decir que esa relación no nos interesa cara a cara. Se puede dar por desinterés, porque se pierde esa conexión que se sintió al principio, por no ser capaz de manejar los sentimientos que se experimentan o incluso por miedo a herir a la otra persona. También en ocasiones se debe a que la persona que lo hace disfruta de la posición de poder que le otorga desaparecer de la vida de otros.

El único caso en el que estaría ‘aceptado’ hacer ghosting a otra persona es como solución para salir de una relación tóxica o de maltrato.

Para superar una situación así en ocasiones es necesario recurrir a profesionales, no siempre es sencillo pasar página cuando hay tantas incertidumbres. No obstante, lo mejor es no culparse a uno mismo, no somos responsables de los actos del otro, potenciar el autocuidado, dedicando tiempo a escuchar nuestras necesidades, y aceptar y reconocer los sentimientos que esta situación nos provoca.

Síndrome de Houdini y su relación con el ghosting

El punto fuerte de Harry Houdini en sus espectáculos era el escapismo, motivo por el que su nombre se emplea para este patrón de comportamiento, que encontramos en personas que, ante la posibilidad de comprometerse, necesitan escapar sin dar explicaciones. Incluso en las ocasiones en las que inicialmente mostraba un gran interés. Esto sucede en sus relaciones de pareja, pero también se da en las de amistad y las laborales.

Este tipo de personas suelen optar por huir antes de establecer vínculos fuertes y esta huida puede darse de varias formas. Puede ser física, desapareciendo de la vida de la otra persona, o emocional, su trato es cada vez más frío y distante. Algunas personas establecen una distancia social, no compartiendo su vida privada con nadie, por lo que nadie llega a conocerlos.

Las personas que responden con la huida, en muchas ocasiones no son conscientes de que esta responde al miedo, y a largo plazo esto puede hacer que acaben aislándose física y emocionalmente. En estos casos, la ayuda psicológica es clave para poder superarlo, detectando las razones que provocan esta respuesta y buscando nuevas estrategias, más saludables y efectivas.

