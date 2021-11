A pesar de todos nos resfriamos al menos una vez al año, y en el caso de los niños, muchas más, todavía persisten muchos mitos y desinformación en torno a los catarros. Por este motivo, la pediatra Mar López, pediatra e ‘influencer’ en Instagram y TikTok, se decidió a escribir Noa y los mocos, un cuento ilustrado en forma de viaje al centro de la nariz, que ayudará entender mejor -tanto a niños como a padres- qué pasa en nuestro cuerpo cuando cogemos un resfriado.

En ‘Noa y los mocos’ explicas de manera muy gráfica y sencilla qué y cómo son los resfriados, sobre todo en los niños. ¿Por qué te decidiste a escribirlo?

Porque todavía hay mitos muy arraigados sobre el resfriado y de los que la gente no acaba de deshacerse, como que el frío enferma, que nos vamos a resfriar si llevamos el pelo mojado… Mi intención es que lo lean los niños y los padres con sus hijos para que las familias, a través del cuento, puede entender cómo es el cuerpo y cómo lucha contra los virus. La editorial ha puesto desde cuatro años porque tienen que incluirlo en alguna categoría por edad, pero yo diría incluso que si se lo leemos a niños de tres lo van a entender, y no hay límite de edad.

Los resfriados son infecciones a las que nos enfrentamos cada año, y varias veces… ¿Por qué sigue habiendo tantos mitos en torno a ellos?

Porque son cosas que tenemos muy arraigas, que nos ha dicho nuestras madres, nuestras abuelas… y por eso no se ponen en duda. Además, por ejemplo, el mito del frío es muy fácil creérselo, porque en invierno nos ponemos más enfermos, pero, en realidad no es frío en sí, sino que los virus sobreviven y se multiplican mejor con el frío, estamos más en interiores, peor ventilados, más juntos, el frío provoca rinitis y sus defesas actúan peor… pero no es el frío lo que enferma, son los virus con los que estamos en contacto.

¿Cuáles son los mitos más habituales que te sigues encontrando en la consulta?

Además del este del frío, que si andas descalzo o vas con el pelo mojado te vas a resfriar, que los mocos son malos -sobre todo si son verdes-, que si el niño coge muchos resfriados es que tiene las defensas bajas, que la leche produce mocos… hay muchos.

¿Se preocupan demasiado los padres por los mocos, resfriados…?

Bueno, yo pienso que, si un padre viene a la consulta, siempre es por algo, y hay que fiarse de su criterio, porque son ellos los que lo ven todos los días. Y hay veces que los resfriados y los mocos también pueden complicarse, hacer que el niño no coma, no duerma… sobre todo en niños muy pequeños. Además, los padres van cogiendo tablas según crece su hijo y cada vez consultas menos por estos temas

¿Esto ha empeorado mejorado con la pandemia coronavirus? Muchos padres pueden llevar a sus hijos asustados pensado que puede ser covid…

Pues, según mi experiencia, está ocurriendo al contrario, los padres están gestionando las consultas de otra forma e incluso van menos a los centros de salud por resfriados que antes. Y son varios los motivos: porque tienen miedo al contagio y evitan ir a un centro médico, porque quieren evitar a sus niños molestias que se produce por pruebas como una PCR y porque mucha gente ha desarrollado más tablas para tratar infecciones más banales.

¿Nos puedes dar algunas claves para tratar los resfriados?

Sobre todo, si es muy pequeño, lavados nasales para que pueda respirar, incorporarlo un poco para dormir si tiene más de dos años para que no tosa tanto y duerma mejor y darles ibuprofeno o paracetamol si tiene fiebre o está molesto por tener dolor de garganta cabeza, y que beban, pero tampoco demasiado, porque puede ser perjudicial… Además, recomendamos ir al médico si llevan más de 10 días con tos y/o mocos, si se ha ido la fiebre y ha vuelto a aparecer -podría haber una otitis, sinusitis…-, si la fiebre dura más de dos días o si le cuesta mucho respirar.

Y en cuanto a los medicamentos, están desaconsejados los jarabes de la tos. Ya la FDA alertó hace unos años sobre el peligro de estos medicamentos en los niños, y yo he llegado a ver hasta niños con alucinaciones y convulsiones por estos jarabes. La AEP los desaconseja para menores de seis años.

En el libro también planteas el miedo que tienen muchos niños a la hora de ir al médico. ¿Qué podemos hacer para que no lo tengan?

Se pueden hacer muchas cosas. En Andorra, por ejemplo, separan las zonas donde se pone las vacunas de las consultas para que no relacionen el pinchazo con el médico. Y desde los padres, por ejemplo, que elijan un pediatra con el que estén tranquilos, que nunca utilicen el médico como castigo -es decir que nunca digan frases como ‘si te portas mal, te llevamos al médico- y que no les mientan nunca y les digna, por ejemplo, que van a tomar un helado y llevarlos al médico… Y en la consulta, cualquier procedimiento que se pueda hacer encima de los padres, mejor, porque ellos se sienten más seguros y menos ansiosos.

Tu lema es “Te escucho como pediatra, te comprendo como madre”. ¿La visión de la pediatría cambia cuando eres madre?

Es mi forma de trabajar. Siempre he sido una pediatra empática, pero desde que soy madre, mucho más, me pongo más en su lugar. En la consulta siempre intento, además de aportar información como pediatra, ponerles ejemplos personales o de otras familias de cosas que les han servido, les pregunto qué cosas le pueden ir mejor a sus hijos, cómo se tomara la medicina mejor, si el gusta más un sabor u otro… Ya no es solo dar información, sino acompañar a la familia para buscar entre todos el mejor tratamiento, la mejor opción.

Desde hace unos años, hay una explosión de divulgación de temas de salud en las redes sociales, en los blogs... ¿Qué te llevó a ti a empezar?

Llevaba años pensando en la manera de colgar información y vídeos divulgativos, pero no para evitar que la gente venga a la consulta, sino como apoyo porque muchas veces damos explicaciones o recomendaciones a los padres y de un año a otro se les olvida, o no lo tienen muy claro. Nunca me encontré con tiempo para hacerlo, pero en mi baja maternal decidí abrir una cuenta de Instagram para empezar. Pocas semanas después, empezó la pandemia y pensé que era una buena manera de ayudar, de hacer algo desde casa. Y la cuenta creció bastante.

Cuando empezaste, ¿pensabas que llegarías a escribir un libro sobre los mocos?

Siempre he tenido mucha ilusión por escribir un libro o un cuento porque me gusta mucho escribir, pero además, a mí los cuentos en consulta me han ayudado muchísimo. Cuando trabajaba en urgencias, siempre entraba a los boxes con uno bajo el brazo y me ha servido también para explicar a los niños con enfermedades crónicas en qué consiste su enfermedad. Para mí escribir este cuento ha sido cumplir un sueño.

¿Repetirás, habrá otro libro como este?

Me encantaría repetir, porque tengo muchísimas ideas para diferentes edades, pero que a la vez sea útiles para que los padres comprenden mejor las cosas que les ocurren a sus hijos, ofrecerles una biblioteca para que puedan consultar.

Tu visión como pediatra: Vacunas del covid para los niños pequeños, ¿sí o no?

Yo confió en las autoridades sanitarias que son las que tiene que evaluar el beneficio-riesgo. En este caso es muy difícil, porque en la inmensa mayoría de los niños la enfermedad es muy leve, pero creo que la decisión final será que también se vacunen, y será pronto. Además de para prevenir los pocos casos en los que el virus se puede complicar en niños, reduciremos la trasmisión, protegeremos también a los mayores, el virus mutará menos y acabaremos antes con la pandemia.