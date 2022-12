La inclusión de los niños con necesidades especiales no incrementa su aprendizaje ni su ajuste psicosocial

Que los niños con necesidades especiales estén escolarizados en centros especializados ha sido recientemente motivo de debate en varios países del mundo, incluida España, tanto entre expertos como entre legisladores. En realidad, se trata de una cuestión compleja, y la evidencia científica disponible no concluyente sobre cuál es la mejor opción de cara al bienestar y al desarrollo de estos niños.

En este sentido, una nueva revisión de 15 estudios llevados a cabo en varios países, publicada en la revista especializada Campbell Systematic Reviews ha concluido que, en general, la inclusión de los niños con necesidades especiales no incrementa ni disminuye su aprendizaje ni su ajuste psicosocial.

El trabajo se centra en niños con múltiples diversidades funcionales, como trastornos del aprendizaje, discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista, trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), discapacidades físicas, problemas de visión y síndrome de Down.

Uno de los primeros puntos que los autores del trabajo señalan, no obstante, es que los estudios analizados fueron en general de "pobre calidad metodológica", lo que sugiere que es necesario repensar los métodos que se emplean para abordar científicamente esta cuestión.

Las necesidades de cada niño son diferentes

Teniendo esto presente, esta literatura no arroja que existan diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento de estos niños en base a su escolarización inclusiva o segregada, al menos en cuanto a parámetros como el lenguaje, la cultura general, las matemáticas o en general el ajuste psicosocial. Por ello, los investigadores concluyen que en base a la evidencia actualmente disponible no se puede concluir que la inclusión de los niños con necesidades especiales favorezca o perjudique su aprendizaje o su desarrollo psicosocial.

Esta conclusión, opinan los autores del estudio, subraya la importancia de evaluar esta cuestión no desde una óptica macroscópica, sino más bien desde una centrada en los individuos y en sus necesidades particulares. La investigación futura, dicen, debería explorar los efectos de diferentes tipos de educación en niños con necesidades variadas y diferentes, para expandir nuestro conocimiento sobre qué sistema funciona mejor para cada uno de ellos.

