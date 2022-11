Todos los beneficios de la meditación en niños: de mejorar la concentración a relajarse rápidamente

La meditación no es solo cosa de adultos. Ya a finales de la década pasada dos estudios pusieron sobre la mesa las bondades de la práctica de la meditación en los niños. El de la American Academy of Pediatrics (AAP) señalaba que “cada vez hay más pruebas que respaldan la eficacia y la seguridad de las terapias mente-cuerpo en pediatría” y elaboraba un informe con las mejores para “ayudar a los profesionales de la salud a guiar a sus pacientes hacia enfoques no farmacológicos para mejorar la concentración, ayudar a disminuir el dolor, controlar el malestar o aliviar la ansiedad”.

Por su parte, la versión española de healthychildren.org en su artículo Solo respire: la importancia de tomar tiempo para la meditación en los niños, afirmaba que “los niños de todas las edades necesitan sacar tiempo todos los días para 'desconectarse' y así relajarse y concentrarse” e indicaba que “la meditación ofrece esta pausa y ayuda a los niños a desenvolverse con mayor eficacia y lucidez”.

Además, se incidía en que cada vez con mayor frecuencia “se registran casos de niveles altos de estrés en los niños” y animaba a los padres a “compartir momentos de meditación con sus hijos, y a los maestros a incorporar pautas para cultivar esta práctica en sus planes educativos”.

¿Cuáles son los principales beneficios de la meditación en los niños?Básicamente los mismos que reportan a los adultos. Los expertos de Stelii, plataforma online de audiocuentos, hablan de cinco fundamentalmente:

Calma

“El primer e inmediato efecto de la meditación en los niños es tranquilizarse”, señalan. Gracias a la respiración y la concentración en ella, los músculos se relajan y los niños consiguen calmarse.

Aumento de la concentración

La calma, a su vez, ayuda a adultos y pequeños a enfocar su atención en lo que están haciendo y en lo que sucede, es decir, mejora su atención plena.

Mayor facilidad para desconectarse

“Los niños se estresan y se abruman tanto como los adultos, o incluso más, ya que no tienen el lenguaje apropiado o los mecanismos de afrontamiento para lidiar con sus emociones aún”, explican los expertos.

Respirar correctamente

La respiración profunda, característica de muchas rutinas de meditación, es también muy útil para el día a día. “Los niños que aprendan desde pequeños lo adaptarán a su vida y lo integrarán hasta su edad adulta”, añaden.

Dormir relajados

Un niño relajado tanto mental como físicamente consigue un sueño reparador más rápidamente “ya que no tiene en la psique motivos que le puedan aturdir”, añaden.

Meditar con cuentos

Los responsables de la plataforma Stelii señalan que los audiocuentos pueden ser una forma sencilla para que los niños pongan en práctica esta actividad mientas pasan un buen rato en familia o con los compañeros de la clase.

Su editora Anaïs Lazerges explica que se integran los ejercicios de relajación en los cuentos “para que los niños los vivan a través de la historia, de manera instintiva, sin sentir que están haciendo un ejercicio. Aconsejamos que los padres acompañen a sus hijos, ya que esta práctica puede ser intimidatoria para los más pequeños”.

