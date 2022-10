¿Por qué triunfadores como Jennifer Aniston o Hugh Jackman practican meditación?

Existen estudios que confirman que practicando meditación 30 minutos al día, seis días a la semana y de forma continuada durante varios meses, la conocida popularmente como ‘hormona del estrés’ (es decir, el cortisol) es capaz de llegar a disminuir un 50%.

No es de extrañar, por tanto, que rostros conocidos y tremendamente populares como Jennifer Aniston o Hugh Jackman sean fieles devotos de esta práctica. Por un lado, porque en un trabajo como la actuación, que requiere de mucha concentración, esta disciplina ayuda a centrarse en lo que realmente importa y, por otro, porque puede ayudarles a sobrellevar los intensos periodos de estrés que supone un rodaje.

Aniston ha reconocido que sigue a rajatabla desde hace años una rutina de autocuidados: ejercicio, meditación y café, todos los días sin excepción. Por su parte, Jackman llegó a confesar en una entrevista a Men´s Health que la meditación trascendental le ayudó a dominar el trastorno obsesivo-compulsivo que padecía en su juventud. “Me funciona como herramienta para centrarme y relajarme. Gracias a la meditación vivo tranquilo y feliz”, explica.

Por todo ello, charlamos con el psicólogo Alberto Cruz Valle Muñoz, experto en formación sobre habilidades y competencias socioemocionales, sobre los grandes beneficios que la meditación puede aportarnos a nivel personal y profesional.

¿Por qué la meditación es una disciplina óptima para cambiar y mejorar nuestras vidas?Se trata de modificar la forma como percibimos los problemas y todos los sucesos cotidianos que nos rodean. La meditación nos permite llegar a cambiar nuestra perspectiva de ver las cosas, pues mejora nuestra parte física y mental, y al mismo tiempo mejora la conexión entre ambas. Es una ayuda muy importante en la lucha contra el estrés, porque mejora nuestros procesos de toma de decisiones. Cuando meditamos frecuentemente logramos que nuestra toma de decisiones no esté dominada por las emociones, y eso ya es un aporte capaz de cambiar por mucho nuestra vida diaria.

¿Cómo debemos meditar para que sus efectos sean efectivos? ¿Es importante la rutina y constancia en su práctica?La meditación, sobre todo al principio, debería realizarse en algún lugar en el que tengamos cierto grado de soledad y silencio. Después, si somos ya practicantes avanzados lo podemos hacer incluso andando por la montaña o por la orilla del mar para potenciar sus beneficios.



Todo en esta vida para alcanzar una excelencia requiere una rutina y, por tanto, un grado de constancia. Lo curioso es que todo el mundo que lo prueba, aunque al ser principiante no pueda captar todos sus beneficios, describen respuestas agradables y no les importaría repetir.



La frecuencia de la meditación es muy importante para obtener los verdaderos beneficios: lo ideal sería hacerlo todos los días al menos 5 o, si se puede, 20 minutos. El mejor momento es la primera hora de la mañana, pero para eso tenemos que planificar un poquito y no levantarnos corriendo y a lo loco porque llegamos tarde (a donde fuere). Por la noche también puede ser beneficiosa para hacer balance del día y prepararnos para un sueño reparador.