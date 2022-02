Álvaro Fernández -conocido en redes como Farmacéutico Fernández- hace dos años ni siquiera tenía redes sociales. Ahora, cuenta con más de un millón de seguidores en Tik Tok y casi medio millón en Instagram. En ellas divulga, en clave de humor, sobre un montón de temas sanitarios. Los vídeos en los que aclara dudas sobre sexualidad son siempre los más virales, lo que le llevó a aceptar la invitación de escribir Nadie nace sabiendo, el manual para jóvenes (y no tan jóvenes) donde el farmacéutico desvela las dudas más habituales sobre sexo.

Conocido en las redes como Farmacéutico Fernández, Álvaro acaba de publicar el libro sobre sexualidad 'Nadie nace sabiendo'. “Hay mucho más desconocimiento sobre sexo del que yo pensé que había”, asegura en su entrevista para 20minutos. Entrevista en vídeo a Farmacéutico Fernández.

Después de un gran éxito en redes sociales: Instagram y Tik Tok, te decides a escribir un libro sobre sexo. ¿Por qué este tema y no otros?

Cuando planteamos el libro, íbamos a tratar varios ámbitos de la salud, en tres bloques, pero cuando llegamos el tema de la sexualidad nos dimos cuenta de que daba para un libro entero. Además, al hablar de varios temas nos podía quedar un poco inconexo, así que decidimos hacer un ‘Manual de sexualidad’.

Cuéntanos, a grandes rasgos, qué vamos a encontrar en él.

El libro está lleno de anécdotas, pues empiezo todos los capítulos contando alguna que me ha pasado estando detrás del mostrador. Además, resuelvo muchas de las preguntas más frecuentes que recibo por redes sociales. En general, son respuestas a cosas básicas de sexualidad que todo el mundo debería saber, pero que desgraciadamente no todo el mundo sabe.

El título del libro es ‘Nadie nada sabiendo. Manual de sexualidad para jóvenes (y no tan jóvenes)’. ¿Está la gente más pez de lo que se piensa en relaciones sexuales?

Curiosamente, en esa labor de divulgación me he encontrado con que hay mucho más desconocimiento del que yo pensé que había, pero bueno, si lo piensas, tiene sentido, porque muchos de esos mitos que se extienden vienen de atrás, incluso tienen origen en los padres.

“Para iniciarse en la vida sexual hay que estar seguro, no hay que tener prisa, así que, si crees que no estás preparado, seguro que no lo estás”

Sueles responder muchas preguntas de tus seguidores en las redes sociales. ¿Es el sexo el tema estrella, por el que más te preguntan?

Las preguntas sobre sexo son muy frecuentes, pero porque creo otras preguntas son más fáciles de hacer en otro tipo de foros. Lo relacionado con la sexualidad todavía es más tabú, a la gente le da más vergüenza, y el anonimato que te dan las redes sociales ayuda a plantear determinadas cuestiones. Son los vídeos que más viralizan, porque yo en realidad en mi canal hablo de muchos otros temas, mi cuenta no es solo sobre sexualidad, como piensa mucha gente, solo que este tema despierta más interés.

¿Cuál es la pregunta que más te repiten y con cuál te sigues sorprendiendo?

Por suerte, las que más me sorprenden no son las más habituales. Las más habituales en las chicas son las que preguntas relacionadas con el embarazo, sobre todo las que empiezan por ‘¿me puedo quedar embarazada si…?’. Y a ellos les preocupa cómo pueden hacer crecer su ‘anatomía’ y cómo puede durar más. Y preguntas sorprendentes, por suerte, no son muchas, pero, por ejemplo, mucha gente me preguntaba cómo se podía hacer pis cuando llevas el tampón puesto. Cuando lo expliqué, hubo reacciones de sorpresa…

Como autor de este libro y divulgador, ¿qué consejos -además de que lean tu libro- les darías a las personas que se están iniciando en el tema del sexo?

Sobre todo, que se quiten presión con la primera vez, porque no es tan importante, porque la vida real no es ni como Disney ni como el porno. Que no pongan expectativas de más, porque con el tiempo se darán cuenta de que la primera vez no es tan importante. Lo segundo, que para iniciarse en la vida sexual hay que estar seguro, porque no hay prisa. No sé si se está preparado en algún momento, pero si crees que no lo estás, entonces seguro que no lo estás. Y es que muchas veces los más jóvenes sienten presión por sus amigos.

También cuentas muchas anécdotas que te pasan en la farmacia. ¿Da para un libro lo que te pasa al otro lado del mostrador?

Las de sexualidad solo, no sé si darían para un libro, porque no son muy frecuentes detrás del mostrador, y eso que yo de sexualidad tengo bastante porque me he pasado varios años en el turno de noche, y la noche va para anécdotas más variopintas para sexualidad. Pero de anécdotas en general, seguro, de tres volúmenes.

Publicas varios vídeos al día. ¿De dónde sacas las ideas?

Soy muy de última hora, no planifico mucho. A principio era más complicado, pero ahora lo tengo más fácil porque recibo mucho feed-back de los que me siguen y de esas preguntas muchas me parecen interesantes para contestarlas en un vídeo. También de temas de actualidad, leo mucho… además, como mis videos son bastante cortos, a veces de un tema sacos varios.

“La sexualidad todavía es más tabú, a la gente le da más vergüenza preguntar, por eso el anonimato que dan las redes sociales ayuda a plantear determinadas cuestiones”

La información sobre salud está más demandada que nunca. ¿Estamos mejor informados gracias a las redes sociales y a la divulgación o ganan las batallas los bulos y la desinformación?

Esta comparativa me resulta difícil hacerla porque yo no había publicado nada antes de la pandemia, abrí mis cuentas después del confinamiento, pero sí sé que hay cuentas de salud que han crecido mucho a raíz de la pandemia y que las redes sociales tienen un poder de difusión del mensaje brutal, tanto para lo bueno como para lo malo. Tenemos más información, lo que no sé es si eso implica estar mejor informados. Probablemente no, sobre todo porque con la información sobre salud, por ejemplo, si la información es al detalle, hay que tener ciertos conocimientos de salud para filtrar lo que sí y lo que no, y no sé si eso es tan fácil. Tener información siempre es positivo, pero hay que molestarse en informarse bien, no quedarse solo en los titulares.

Entre Instagram y Tik Tok tienes más de un millón de seguidores, algo que has conseguido en relativamente poco tiempo. ¿Cuál crees que es tu secreto, la clave de tu éxito?

Si lo supiera, te lo diría, jajaja… Es complicado. Es verdad que yo uso un tono muy desenfadado, pero también hay cuentas muy virales que usan un tono mucho más serio que el mío. Yo uso mucho el humor, pero porque soy así.

¿Crees que es por el sentido del humor por lo que te sigue tanta gente joven? Que la gente joven se interese por la salud es todo un mérito…

Sí, sin duda, y es normal que esa edad no les interese… Es cierto que cuando yo entré en Tik Tok miré un poco qué es lo que se hacía ahí, e intenté adaptar el mensaje y al formato que a ellos les atrae, así que si hay que bailar, bailo sin problemas, porque no puedes pretender que la gente se adapte a tu mensaje. Es verdad que he ido evolucionando y hablo más y bailo mucho menos, y la gente me escucha. Seguro que, si hubiera llegado y hubiera hecho un vídeo hablando de algo, es probable que no me hubiera hecho caso nadie.

“Tener información siempre es positivo, pero hay que molestarse en informarse bien, no quedarse solo en los titulares”

Antes de lanzarte a divulgar en las redes sociales, ¿a quién seguías tú?

Yo no consumía contenido en redes sociales, no tenía ni cuentas para hablar con mis amigos, ni en Instagram. He ido conociendo a la gente después y he visto que hay gente muy buena, pero no tenía ningún referente porque no tenía redes sociales.

¿Crees que esta pandemia ha servido para poner en valor el trabajo de los farmacéuticos? Hay varios haciendo divulgación…

Sí, es posible que todo lo que dé visibilidad al farmacéutico puede cumplir ese objetivo, pero tengo que reconocer que ese no estaba entre mis objetivos. Es una consecuencia, porque cuantos más farmacéuticos haya mostrando el conocimiento que tienen, mucho mejor para todos. Sobre todo para la gente más joven, porque es cierto que la gente mayor, está acostumbrada a ir a la farmacia, preguntar…, pero la gente joven sí desconoce más la labor del farmacéuticos de farmacia.

Lo de ser farmacéutico te viene de familia, pero ¿de dónde viene tu vena comunicativa?

Pues no lo sé… tampoco había tenido nunca la intención de generar contenido en redes sociales, es simplemente algo que surgió y funcionó, y ahora me gusta mucho. En ningún momento ha sido nada muy meditado ni había un proyecto muy firme detrás. Mis hermanas tenían un canal den Youtube, me insistieron para que hiciera algún vídeo allí, hice algunos, pero no funcionaron muy bien, jajaja. Los vieron mi madre y dos o tres amigos. El formato que hago ahora me gusta más, me va mejor y me es más fácil hacer y esta vez no ha ido mal.

Aparte de seguir trabajando en la farmacia, ¿Qué planes tienes? ¿Tienes en mente más libros?

De momento este acaba de salir, pero no me cierro a sacar otros libros sobre otros temas. A ver qué tal va este… Es que ha sido todo tan rápido, que tampoco me he llegado a plantear ‘¿y ahora, qué?’. Es cierto que a mí la labor de divulgación me gusta y me divierte, hay proyectos, me ofrecen cosas… pero lo mismo esto se queda en algo efímero, así que voy un poco al día porque la farmacia y crear contenido en redes tampoco me deja tiempo para mucho más.