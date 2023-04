Este es el síntoma característico de la nueva variante de la covid que ha obligado a la vuelta de las mascarillas en la India

Una nueva variante de la covid-19 ha aterrizado en el radar de la OMS después de su rápida expansión en países como la India (donde ha obligado a varios estados a retomar la imposición de las mascarillas). Se ha reportado, además, que esta nueva iteración del virus pandémico causa nuevos síntomas especialmente en los niños.

Así lo explica el medio local The Times of India, los pediatras del país han observado que los niños infectados con la variante de la covid bautizada como 'Arcturus' (formalmente la subvariante XBB.1.16) desarrollan conjuntivitis.

Conjuntivitis pediátrica

Según detalla el portal de noticias sobre salud Medscape, el auge de 'Arcturus', que también causa otros síntomas en los niños como fiebre alta o tos, coincide con un aumento de los casos pediátricos de otro virus con sintomatología similar, llamado adenovirus. De hecho, la covid y la enfermedad causada por el adenovirus no se pueden diferenciar sin ayuda de test, y en el país asiático muchos padres optan por no realizar pruebas a los niños. Aún así, se estima que de cada 10 niños con cuadro sintomático parecido al de la covid entre dos y tres dan positivo en la variante 'Arcturus'.

Las autoridades sanitarias de la India están llevando a cabo simulacros para comprobar cómo de preparados están los centros hospitalarios del país a medida que los casos aumentan. Hay que tener en cuenta que el país vivió grandes dificultades con el brote de covid-19 de 2021 en un momento en el que las personas enfermas yacían en las aceras circundantes a los hospitales desbordados, con casos incluso de contrabando de oxígeno para enfermos en el mercado negro.

La OMS colocó en su radar de vigilancia covid-19 la variante 'Arcturus', señalándola como "una para vigilar". El Times of India ha reportado 234 nuevos casos de XBB.1.16 entre las últimas 5.676 nuevas infecciones, lo que significa que la nueva subvariante supone el 4% de nuevos casos covid.

