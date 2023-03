Estados Unidos da luz verde al primer aerosol nasal de acción rápida para las migrañas

Los que sufren migrañas son conocedores del difícil tratamiento que presentan estos tipos de dolores de cabeza. Hasta ahora, la medicina ha paliado este dolor a través de medicamentos por vía oral cuyo efecto no era inmediato.

Pfizer, la empresa que ha estado ocupando portadas en la prensa durante meses debido a sus vacunas contra la pandemia del Covid, dice haber descubierto un medicamento bajo el nombre de Zavzpret que podría aliviar el dolor de las migrañas en tan solo 15 minutos.

La empresa farmacéutica también ha asegurado que el producto, un aerosol nasal de acción rápida, podría salir al mercado y estar listo en farmacias desde julio de este año, y la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos acaba de anunciar su aprobación.

Angela Hwang, directora comercial de Pfizer, ha explicado en un comunicado. "La aprobación de la FDA de Zavzpret marca un avance significativo para las personas con migraña que necesitan estar libres del dolor y prefieren opciones alternativas a los medicamentos orales".

Según afirma la compañía, se llevó a cabo un estudio de fase 3 donde vieron que el medicamento era capaz de aliviar el dolor a algunos pacientes con migraña en muy poco tiempo. Según explicó Kathleen Mullin, directora médica asociada del New England Institute for Neurology and Headache, a Pfizer: "Como un aerosol nasal con una rápida absorción del fármaco, Zavpret ofrece una opción de tratamiento alternativa para las personas que necesitan aliviar el dolor".

El estudio del medicamento

Según el gigante farmacéutico, el estudio, publicado en la revista The Lancet Neurology, se probó a doble ciego en una muestra de 1405 personas, la mitad de ellas tomó una sola dosis de aerosol, y el resto recibió un placebo.

En cuanto a los resultados, encontraron que el aerosol reduce significativamente el dolor. Aproximadamente el 24% de las personas que tomaron una dosis única de 10 miligramos dijeron que no tenían dolor dos horas después, en comparación con el 15% del grupo que recibió un aerosol nasal sin ningún ingrediente activo.

Por el contrario, el principal efecto secundario informado en el estudio fue una alteración del sentido del gusto, que afectó a aproximadamente 1 de cada 5 personas que tomaron el medicamento. Además, otros efectos secundarios fueron molestias nasales y náuseas.