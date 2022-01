Época de resfriados y alergias: cómo aliviar la congestión nasal y la tos con tres soluciones efectivas de farmacia

Desde que comienza el otoño y bajan las temperaturas, la congestión nasal forma parte de nuestras vidas. Aunque la moquita pueda ser persistente, esta inflamación de la mucosa de la nariz y la garganta aumenta cuando estamos resfriados o cuando llega el periodo de alergias, llegando a causar malestar y hasta dolor de cabeza por sinusitis. Por ello, y puesto que parece que esa sensación no nos va a abandonar el resto de la temporada, más nos vale buscar remedios que nos ayuden a sobrellevarla. Muchos apuestan por los trucos caseros, como infusiones, zumos caseros, caldos y lavados nasales.

Claro que, lo mejor es optar por remedios certificados que nos garanticen una buena efectividad y, a poder ser, en tiempo récord para no tener que convivir con la molesta sensación de congestión. Asimismo, por pedir, también nos gustaría que no nos saliera demasiado caro el dar con estos remedios. En 20deCompras queremos ayudarte y bajo estas líneas te proponemos tres soluciones que hemos encontrado en Promofarma para tratar esta inflamación. Y no, el espray nasal no es el único remedio que te proponemos.

Tres soluciones para aliviar la congestión

- Rhinomer Intense Ecualipto. Sin gas ni añadidos químicos que lo hacen perfecto para adultos y niños mayores de seis años, esta solución salina está enriquecida con agua de mar natural e ingredientes naturales, como el eucalipto y la menta, para ofrecer una limpieza profunda de las fosas nasales. También ayuda a prevenir la aparición de bacterias y virus, proporcionando un alivio eficaz y natural de la congestión nasal en caso de resfriado o rinosinusitis y ayudando a reducir el exceso de secreciones.

Rhinomer Intense Ecualipto. Promofarma

- Tiras nasales Breathe Right. Estas bandas adhesivas de un solo uso con diseño flexible contribuyen a aliviar la congestión nasal y a mejorar la respiración. Su diseño permite la apertura de las fosas nasales, mejorando el flujo de aire en casos de congestión nasal provocada por alergias, resfriados, tabique desviado y también, y contribuyendo a reducir los ronquidos. Se pueden utilizar tanto de día como de noche.

Tiras nasales Breathe Right. Promofarma

- Humidificador Cool Mist. Firmado por la conocida marca Vicks, cuyo ungüento para aliviar la tos y la congestión ha sido el aliado de la mayaría de padres, este humidificador es ideal para mantener sana y preservada la hidratación de la garganta y de la nariz, aliviar congestión y tos y reducir la infección por virus. Necesita VapoPads para generar un vapor calmante y funciona hasta cuatro horas por llenado.

Humidificador Cool Mist. Promofarma

