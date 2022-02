El epidemiólogo Quique Bassat pone fecha al fin de las mascarillas en interiores

Se ha convertido en uno de los símbolos de la pandemia del coronavirus y es un elemento más en nuestro día a día. Por eso, aún cuesta creer que llegará el momento de que podamos prescindir de ella: la mascarilla.

Hace apenas unos días que en España ha dejado de ser obligatoria en espacios abiertos, pero vista la positiva evolución de la sexta ola, cabe ya empezar a pensar en el horizonte de un mundo sin mascarillas en interiores.

Hace unos días, el epidemiólogo y pediatra Quique Bassat hizo unas declaraciones en el programa Fin de Semana de la cadena de radio Cope, en las que se atrevió a dar una fecha.

"Depende de la velocidad que vaya descendiendo la curva y en qué momento consideremos que el riesgo de transmisión y de brotes es aceptable, porque sabremos que cuando las retiremos de interiores habrá más transmisión", dijo el pediatra.

"Para Semana Santa, si las cifras siguen descendiendo al ritmo de ahora tendremos una situación epidemiológica parecida a septiembre de 2021 y podríamos abrir el melón de si podemos quitarlas, monitorizando muy de cerca lo que pase", añadió Bassat.

Sobre el pasaporte Covid, Bassat cree que es "otra medida que ha tenido un impacto modesto, pero una utilidad específica: que la gente que no se ha vacunado se vacunase. Ha sido útil porque ha aumentado la cobertura vacunal. Pasadas varias semanas los que no se hayan vacunado ya no los vamos a convencer con el pasaporte Covid. Se debería mantener en los viajes internacionales, pero a nivel local no hace falta que lo sigamos utilizando".