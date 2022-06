¿Hay relación entre el ciclismo y el cáncer de próstata?

@[Munbaik cycling clothing de Pexels] via canva.com

El ciclismo es una modalidad deportiva intensa y sana, que combina trabajo aeróbico y anaeróbico. Por supuesto, por lo general practicarlo tiene un impacto positivo sobre nuestra salud; sin embargo, más allá de las típicas lesiones, algunas fuentes han propuesto que podría tener un lado algo más oscuro.

Los factores de riesgo del cáncer de próstata

Y es que, al parecer, los hombres que practican ciclismo podrían tener un riesgo algo mayor que la población general de padecer cáncer de próstata. La diferencia es pequeña, pero observable. Esta asociación estadística, sin embargo, podría dar una imagen equivocada. Así lo explica la doctora Elena Castro, de la Unidad CRIS de cáncer de próstata adscrita a la Fundación Cris contra el Cáncer.

"El cáncer de próstata es el más común entre los hombres. Están claramente identificados algunos factores que incrementan el riesgo de cáncer de próstata, como son la edad (es raro antes de los 50 años), la raza (más frecuente en hombres de raza negra) y el tener una historia familiar de cáncer".

También, "hay varios factores de riesgo asociados con la dieta y existe una asociación con alto consumo de productos lácteos, así como de carne roja o con el tabaco".

Una ayuda al diagnóstico

Entonces, cabe preguntarse cuál es el papel del ciclismo. Como desarrolla Castro, esto tiene que ver con la producción de una proteína llamada antígeno prostático específico, que producen entre otras las células cancerosas de la próstata.

"La existencia del PSA en la sangre es frecuentemente elevada en hombres con cáncer de próstata. En relación con el ciclismo, lo que sucede es que la presión ejercida sobre la próstata incrementa los niveles de PSA, simplemente porque el masaje prostático supone la liberación de PSA".

"No produce cáncer, pero puede hacer que un valor elevado de PSA en una analítica lleve al médico a recomendar una biopsia y a identificar un tumor que ya podía estar ahí y que no se hubiese identificado de no haber presentado una cifra elevada de PSA. En este sentido es una variable que 'ayuda' a ciertos diagnósticos".

Herramientas para prevenir

El ciclismo, por tanto, podría facilitar el diagnóstico de cánceres preexistentes, más que aumentar el riesgo de padecer cáncer. Por ello, dejar este deporte no es la manera de prevenir este tipo de neoplasias: "Es muy complicado prevenir el cáncer de próstata, pues los principales factores de riesgo son no modificables (edad, raza e historia familiar no se pueden cambiar). Lo que se recomienda es un screening mediante PSA ajustado a la presencia de estos factores, es decir, a partir de los 50 años o antes en caso de hombres de raza negra y/o con antecedentes familiares controlar ciertos indicadores".

Las expectativas han mejorado, en cualquier caso, en estos últimos años: "En los últimos años se ha avanzado mucho en la correcta estadificación de la enfermedad mediante nuevas técnicas de imagen. Al ser capaces de establecer mejor la extensión de la enfermedad, se pueden lograr mejores resultados con los tratamientos. Las intervenciones quirúrgicas y la radioterapia se han ido perfeccionando para tener menos efectos secundarios. En la última década se han desarrollado muchos tratamientos para el manejo de la enfermedad avanzada que han conseguido prolongar la duración y la calidad de vida de estos pacientes".