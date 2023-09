El ejercicio físico ayuda con uno de los efectos secundarios más comunes del cáncer de próstata

El cáncer de próstata es uno de los más frecuentes en los varones, y aunque su mortalidad es relativamente reducida, sus tratamientos a menudo tienen complicaciones graves que perjudican seriamente a la calidad de vida de los pacientes.

Por ejemplo, es frecuente que estas personas reporten después del tratamiento disfunción sexual, una consecuencia que requiere ser abordaje posterior.

Disfunción sexual y cáncer de prósta

Ahora, un nuevo estudio presentado en el Congreso de Avances de la Sociedad Americana de Oncología Clínica celebrado en Japón ha revelado que hay una terapia poco invasiva y muy sencilla que puede ayudar de manera significativa a combatir esta cara de la enfermedad: el ejercicio físico.

Como reporta el portal de noticias científicas Eurek Alert!, este estudio llega después de que un cierto volumen de investigación haya documentado que el ejercicio físico ayuda a producir proteínas que combaten el cáncer llamadas mioquinas, capaces de reducir el crecimiento tumoral incluso en pacientes terminales en estadios avanzados del cáncer.

En esta ocasión, los autores de este trabajo han realizado un seguimiento de cuatro años a más de 100 pacientes de cáncer de próstata, divididos en tres grupos. Uno de ellos se sometió a intervenciones supervisadas de ejercicio aeróbico y de resistencia; otro hizo lo mismo y además recibió terapia psicosexual, y un tercero recibió las terapias estándar en el cáncer de próstata sin ninguno de estos complementos, de manera que actuó como grupo de control.

Beneficios del ejercicio físico

Todos los pacientes que fueron sometidos a las terapias de ejercicio reportaron mejoras en la satisfacción por el coito y en la función eréctil respecto a aquellos que no recibieron estos tratamientos, sin que la terapia psicosexual lograse mejoras en ninguna de las dos áreas.

Similarmente, el ejercicio físico se asoció con mejorías en otros parámetros, como menores incrementos en las masas de grasa y aumentos en la fuerza muscular de la parte superior del cuerpo.

En general, investigaciones como estas subrayan los beneficios del deporte en los pacientes con cáncer, y sustentan las recomendaciones que, cada vez de manera más prominente, incluyen diferentes programas de ejercicio físico.

