Descubren un nuevo síntoma que alerta del cáncer de próstata fatal años antes de que ocurra

El cáncer de próstata es el más frecuente entre los hombres en España, pero afortunadamente su letalidad es relativamente baja. Esto se debe a que en la mayoría de los casos su crecimiento es lento y eso deja un margen amplio para actuar antes de que sea demasiado tarde.

Por esto mismo, es vital no descuidar los esfuerzos en cuanto a la detección de estos tumores, prestando atención a posibles síntomas y sometiéndose regularmente a pruebas de cribado.

Hasta un 27% más riesgo de cáncer fatal

Por desgracia, algunos casos son mucho más agresivos desde el inicio. Ahora, un nuevo estudio presentado en el Congreso Europeo sobre la Obesidad y resumido por el medio británico The Guardian los ha asociado a un revelador signo: un gran aumento de peso que se produce en los varones entre los 17 y los 29 años de edad.

Esta conclusión es el resultado de un estudio llevado a cabo durante décadas sobre una cohorte de más de 250.000 hombres suecos. En estos participantes, aumentos de peso de unos 13 kilos en la franja de edad señalada aumentaba en un 13% el riesgo de cáncer de próstata agresivo y hasta en un 27% el riesgo de cáncer de próstata fatal.

Los autores aclaran que no está claro si es el peso ganado o la larga duración del sobrepeso lo que impulsa esta asociación, pero en cualquier caso opinan que los hallazgos subrayan la importancia de redoblar los esfuerzos para prevenir los aumentos de peso en las personas jóvenes.

De hecho, investigaciones previas ya habían encontrado que los incrementos en la producción del factor de crecimiento 1 similar a la insulina (IGF-1), una hormona implicada en el crecimiento celular y que se ve aumentada en las personas con sobrepeso y obesidad, se relacionan con una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de próstata más adelante en la vida.

Incluso, y teniendo en cuenta que la obesidad y el sobrepeso son afecciones de naturaleza fundamentalmente metabólica, se sabe que los procesos inflamatorios que desencadenan está íntimamente relacionados con la génesis de ciertos tipos de cáncer.

Referencias

Tobi Thomas. Study finds weight gain early in life increases risk of prostate cancer death by 27%. The Guardian (2023). Consultado online en https://www.theguardian.com/science/2023/may/16/study-finds-weight-gain-early-in-life-increases-risk-of-prostate-cancer-death-by-27 el 22/05/2023