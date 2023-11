Cuántos abdominales hay que hacer al día para perder grasa y tener un vientre plano

Un vientre plano es uno de los objetivos más comunes en el mundo del fitness y la salud. Muchas personas desean tener unos abdominales tonificados y definidos, pero a menudo se preguntan cuántos abdominales deben hacer al día para lograr este objetivo. Además, hacer abdominales en casa puede ser una excelente opción, especialmente si no tienes acceso a un gimnasio. No obstante, conviene saber que por sí solos no son la solución para perder la grasa abdominal, ya que para adelgazar también es fundamental mantener una dieta basada en alimentos saludables.

Rodrigo Bermejo, entrenador personal en Madrid, recalca en su página web que entrenar la cintura es "imprescindible por varias razones". Según Bermejo, "el core interviene en todos los movimientos del tren superior y también de las piernas, por lo tanto fortalecer el abdomen tiene varias ventajas". Al respecto, agrega que por un lado "te volverás más eficaz en todos los movimientos del cuerpo" y por otro lado "ganarás rapidez y mayor precisión en los movimientos de rotación y flexión del cuerpo, lo cual resulta esencial y provechoso para la práctica de cualquier deporte o ejercicio".

Por su parte, la doctora Laskowski, de la Clínica Mayo, explica que los músculos abdominales "forman parte del grupo de músculos del torso" y que "cuanto más fuertes son los músculos del torso, más fácil es realizar la mayoría de las actividades físicas y deportivas".

¿Cuántos abdominales al día son necesarios?

No existe una respuesta única a esta pregunta, ya que la cantidad de abdominales que debes hacer al día depende de varios factores, como tu nivel de condición física actual, tus objetivos personales y tu capacidad para recuperarte. Sin embargo, los entrenadores de fitness coinciden en estas pautas generales.

Principiantes: Si eres nuevo en el mundo de los abdominales, es importante comenzar de manera gradual. Puedes empezar con 10-15 repeticiones de 2-3 series al día. A medida que te sientas más cómodo, puedes aumentar gradualmente la cantidad.

Intermedios: Para aquellos que ya tienen cierta experiencia, realizar 20-30 repeticiones de 3-4 series al día es un buen punto de partida.

Avanzados: Las personas con un nivel avanzado de condición física pueden hacer entre 30 y 50 repeticiones de 4-5 series al día. Pueden variar los ejercicios y la intensidad para mantener el desafío.

Recuerda que la calidad es más importante que la cantidad. Realizar abdominales con una técnica adecuada es esencial para evitar lesiones y obtener resultados efectivos.

Cómo hacer abdominales en casa de manera efectiva

Realizar abdominales en casa es una excelente manera de fortalecer los músculos abdominales sin necesidad de equipo costoso.

Nicole Campbell, entrenadora física de la Clínica Mayo, explica: "Hay muchas formas de hacer un abdominal, pero la técnica adecuada te dará el mayor beneficio. Para aislar los músculos abdominales, acuéstate boca arriba con las rodillas ligeramente flexionadas. Asegúrate de tener los pies firmemente plantados en el piso y separados aproximadamente a la distancia del ancho de las caderas".

La entrenadora agrega: "Mantén las rodillas separadas a una distancia cómoda. Cruza los brazos sobre el pecho y contrae los músculos abdominales. Levanta la cabeza y los hombros del piso. Mantén esta postura durante tres respiraciones profundas, luego regresa a la posición inicial. Sentirás tensión en los músculos del abdomen".

Preparación: Busca un lugar cómodo en tu casa, como una esterilla de yoga o una alfombra. Esto te proporcionará una superficie más suave y te ayudará a evitar el dolor en la espalda.

Técnica correcta: Asegúrese de utilizar una técnica adecuada. Acuéstate boca arriba con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. Mantén las manos detrás de la cabeza o en el pecho, evitando jalar el cuello hacia adelante. Mantenga el cuello y la espalda en una posición neutra.

Ejercicios básicos: Los abdominales tradicionales implican levantar el torso hacia las rodillas. Existen variaciones, como los abdominales laterales y los abdominales en V, que trabajan diferentes áreas de los músculos abdominales. Puedes comenzar con abdominales básicos y luego incorporar variaciones para mantener el interés y la efectividad.

Respiración adecuada: Exhala al levantar el torso y mantén la tensión en los abdominales. Inhala al volver a la posición inicial.

Series y repeticiones: Sigue las pautas mencionadas anteriormente según su nivel de condición física.

La importancia de combinarlo con otros ejercicios

Si bien los abdominales ofrecen numerosos beneficios para la salud, no deben ser el único componente de una rutina de ejercicios. En ese sentido, es esencial combinarlos con ejercicios cardiovasculares, ejercicios de fortalecimiento de otras partes del cuerpo y una dieta equilibrada para obtener una salud óptima y resultados completos.

