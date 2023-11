Correr puede ser tan eficaz para la depresión como los antidepresivos

Los trastornos de salud mental son un grave problema sanitario en muchos países, incluyendo España: en la actualidad, se estima que casi uno de cada cinco adultos consume psicofármacos.

Aunque existen casos en los que este tipo de terapias pueden ser necesarias, debido en parte a los efectos secundarios que pueden tener existe bastante interés científico por explorar otras avenidas para afrontar el problema, por ejemplo mediante intervenciones sobre el estilo de vida. Una recomendación frecuente, en esta línea, es la realización de ejercicio físico, que se sabe que tiene grandes beneficios para la salud mental.

Antidepresivos vs ejercicio físico

Ahora, un nuevo estudio publicado en el medio especializado Journal of Affective Disorders ha encontrado que, de hecho, los efectos positivos que tienen las intervenciones de ejercicio físico en pacientes con trastorno depresivo son equiparables a los que pueden tener los fármacos antidepresivos.

Según explican los autores, adscritos a la Universidad Vrije de Ámsterdam (Países Bajos), el objetivo de la investigación era comparar el impacto global sobre el paciente de las dos estrategias terapéuticas (la farmacológica y la basada en un programa de ejercicio físico). Para ello, reclutaron a 141 pacientes a los que se les dio a elegir entre una terapia a base de antidepresivos ISRS (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina) o realizar una terapia de carrera grupal durante 16 semanas. Finalmente, 45 optaron por los fármacos y 96 por el programa de ejercicios.

Una cuestión interesante, destacan, es que de entrada aquellas personas que optaron por los antidepresivos puntuaban más alto en las escalas de síntomas depresivos empleadas para evaluar el estado y el progreso de los participantes.

Múltiples beneficios del deporte

Tras el período del estudio, alrededor del 44% de los pacientes mostró una mejora psiquiátrica, que fue aproximadamente similar en los dos grupos. No obstante, el ejercicio ofrecía algunos otros beneficios que no se observaron en el caso de los antidepresivos.

Por ejemplo, quienes habían cumplido con el programa de ejercicio prescrito mostraron mejorías en algunos aspectos como el peso corporal, la circunferencia de la cintura, la presión arterial y la función cardíaca. Por el contrario, el grupo de los antidepresivos incluso padeció ligeros empeoramientos en estos marcadores.

Por el contrario, hay que apuntar que los pacientes encontraban más difícil seguir el programa de ejercicios que la terapia con antidepresivos, como evidencia la diferencia en la adherencia entre las dos vías. Mientras que quienes optaron por los fármacos continuaron con el tratamiento hasta el final en un 82% de los casos, los que se decidieron por el ejercicio sólo lo hicieron en un 52%.

El ejercicio, una forma de aumentar nuestro bienestar

Además de ello, hay que tener en cuenta que estos pacientes realizaban el ejercicio físico como parte de un programa supervisado por profesionales sanitarios, lo que es muy diferente a simplemente recomendar a los pacientes que empiecen a hacer ejercicio físico por su cuenta.

Es poco probable, por ello, que las terapias a base de ejercicio físico comiencen a sustituir de manera clara al uso de fármacos. No obstante, cada vez disponemos de más evidencia que apoya los beneficios que este hábito saludable puede tener para nuestra salud física y mental, con lo que sigue siendo una opción muy recomendable para todas aquellas personas que quieran aumentar su bienestar en lo posible.

Referencias

Josine E. Verhoeven, Laura K.M. Han, Bianca A. Lever-van Milligen, Mandy X. Hu, Dóra Révész, Adriaan W. Hoogendoorn, Neeltje M. Batelaan, Digna J.F. van Schaik, Anton J.L.M. van Balkom, Patricia van Oppen, Brenda W.J.H. Penninx. Antidepressants or running therapy: Comparing effects on mental and physical health in patients with depression and anxiety disorders. Journal of Affective Disorders (2023). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.02.064

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.