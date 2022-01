Descuento exclusivo de GHD o cómo conseguir una de sus planchas cerámicas por 179 euros (¡en vez de 209!)

En los últimos años, hemos mejorado nuestros conocimientos sobre el cabello (¡y sus cuidados!). Si antes no teníamos en cuenta los efectos del sol cuando lo tomamos, ahora son muchos los que ya incluyen espráis específicos para proteger su color y brillo natural. También hemos optimizado la compra de champús y acondicionadores (¡sobre todo si seguimos el método curly!) para apostar aquellos que tienen formulaciones menos agresivas. Por supuesto, hemos aprendido que después de realizarnos decoloraciones, hay que apostar por tratamientos hidratantes y de manutención que ayuden a cuidar de su densidad y fortaleza. Pero, si hay algo que la mayoría no cambiamos es el tiempo de exposición al calor durante el peinado, desde el uso del secador al de las planchas de alisado. Y es que, ¿cómo aplacamos, si no, los pelos de locos?

Lo cierto es que estas herramientas son esenciales para domar el cabello y conseguir el efecto que más nos gusta a cada uno. Y también lo es que los fabricantes, cada vez, ponen más cuidado en la selección de materiales o en la inclusión de tecnologías que, al tiempo que lo peinan, cuiden de nuestro pelo para que se mantenga sano. La apuesta por la cerámica es una de las soluciones más conocidas y demandadas en el caso de las planchas, y la firma GHD la encargada de popularizarlas; aunque, no todos tenemos el dinero para conseguir las nuestras. ¡Hasta ahora! ¿Sabías que la marca, ahora, tiene un descuento exclusivo y puedes llevarte el modelo Mini Styler a un precio exclusivo pero por tiempo limitado?

El modelo mini styler recoge las mejores prestaciones de los modelos clásicos pero en pequeño formato. GHD

Las prestaciones que te van a enamorar

Este modelo reúne las grandes prestaciones del modelo clásico, pero en versión mini. Su tamaño es perfecto para que siempre te acompañe y, también para trabajar los cabellos cortos y el flequillo, para darles la forma que más nos gusta. Lo consigue gracias a unas placas de 12,7 mm de ancho con un sensor cerámico de última generación. Además, estas son basculantes y contorneadas para lograr un peinado más rápido, sin encrespamiento y con una dosis extra de brillo. Todo ello garantiza la seguridad de nuestro cabello, algo a lo que también contribuye la temperatura de la plancha, puesto que es la perfecta para no dañarlo, pero sí moldearlo como nos gusta.

En cuanto a los sistemas de seguridad, este modelo dispone de un apagado automático tras 30 minutos de inactividad para que no ocurra nada si la dejamos encendida sin querer. Asimismo, incorpora un protector de placas resistente al calor para que puedas transportarla incluso después de un uso inmediato.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de GHD y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.