Si recordamos como eran hace unos años los secadores, muchas personas pensarán en artefactos ruidosos, pesados y fáciles de quemar (si les dábamos mucho uso). Sin embargo, ahora han evolucionado y son más pequeños, ligeros y silenciosos. Y es que, sobre todo en invierno, el secador es un gadget imprescindible para el cuidado del cabello, ya que pocas personas con melena larga se atreven a salir cuando hace frío a la calle con el pelo mojado. No obstante, para asegurarnos de que no vamos a dañarnos el pelo con el uso del secador hay que elegir muy bien cuál nos compramos, ya que lo vamos a utilizar una vez por semana mínimo (¡si no son más!).

Pero, ¿cómo elegir un buen secador? Para responder a esta pregunta debemos centrarnos en varias cuestiones como la potencia, si tiene tecnología iónica o no, qué materiales utiliza, la temperatura que alcanza o los accesorios que incluye. Desde 20deCompras queremos ayudarte a elegir un buen secador, según tu tipo de cabello, el presupuesto que tengas y teniendo en cuenta el cuidado de tu pelo, por eso, toma nota de los must que debería tener tu secador y elige el que mejor se acomode a ti. Comencemos con la potencia, ¿cuál se recomienda que tenga tu secador?

La verdad es que la potencia se ha convertido en una de las claves a la hora de escoger un secador de pelo, ya que se traduce como la capacidad de generar aire y calor y, por tanto, en el tiempo de secado. Cuánto más potencia tenga un secador, menos tiempo tardarás en secarte todo el cabello, pero, aun así, debe estar dentro de unos parámetros. Lo ideal sería entre 1.500 y 2.000 vatios de potencia. Y, uno de los más potentes y rápidos del mercado es el Supersonic de Dyson, cuyo motor digital Dyson V9 es muy potente y está optimizado para generar una frecuencia inaudible (eficaz y silencioso). Además, la tecnología Air Multiplier, que multiplica el aire que genera y provoca un flujo controlado a alta presión y velocidad para finalmente expulsarlo y lograr un secado más rápido que el obtenido con uno convencional. Sin olvidar que es iónico para controlar la electricidad del pelo, un must en todos los secadores para el cabello de hoy en día.

El secador Supersonic, de Dyson. Dyson

Datos estructurados producto Nombre: Secador pelo Dyson Descripción: El secador Supersonic, de Dyson, muy potente y con tecnología iónica. Marca: Dyson Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 449 Imagen:

Temperatura adecuada para secar el cabello

Otro de los puntos clave para elegir un secador es la temperatura de secado, pero, en esto también debemos prestar especial atención nosotras mismas, ya que es importante saber que si el aire es demasiado caliente podemos dañar nuestro cabello. Es decir, provocar lo que se conoce como pelo quebrado. Cada cabello tiene unas características específicas, no es lo mismo uno grueso y fuerte que uno fino y débil, al que el calor excesivo no beneficiará. Por esto es por lo que debemos elegir un secador de pelo con el que podamos regular la temperatura con distintas velocidades e, incluso, un botón de aire frío para que no acumule calor nuestro cabello. Como este de la marca Remington con tres temperaturas, dos velocidades y botón de aire frío.

¡Ahora un 25% rebajado! El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Secador de pelo Descripción: Secador de pelo de la marca Remington, el modelo Thermacare Pro D5720, con controla de velocidad y temperatura de secado. Marca: Remington Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 31.99 Imagen:

Por otro lado, otra de las características en las que debemos fijarnos a la hora de elegir un secador es el peso. Es más importante de lo que creemos, ya que, si tenemos una melena larga, cargar con el peso del secador a pulso durante un tiempo largo puede cansar nuestro brazo. Además, hacemos muchos movimientos de muñeca para secarnos el pelo. Por eso, cuánto menos pese un secador, mejor. Suelen estar en torno a 900 gramos, pero los hay de menos. Como este a la venta en Amazon, iónico, con 1.800 vatios de potencia y solo 410 gramos de peso.

¡Casi a mitad de precio! Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Secador de pelo ligero Descripción: Secador de pelo ligero, solo 490 gramos y rebajado en Amazon. Marca: ¡Casi a mitad de precio! Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 39.99 Imagen:

No debes olvidar la distancia de secado. Igual que es importante proteger el cabello del calor excesivo, lo es secar el pelo a una distancia correcta, por lo menos 15 o 20 centímetros. Y es que, cuidar tu cabello es importante y esto lo sabe Cecotec, por eso esta marca española tiene modelos que protegen especialmente nuestra melena. El modelo Bamba Ionicare 6000 RockStar Soft Pro es generador de iones negativos y tiene una función (Extreme Protect) que cuida el cabello y resalta el brillo natural, dejándolo radiante y manejable gracias a la reducción de la electricidad estática y el encrespamiento.

ncluye cuatro accesorios. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Secador de pelo Cecotec Descripción: Modelo Bamba Ionicare 6000 RockStar Soft Pro de secador de pelo. Marca: Cecotec Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 129 Imagen:

Complementos de un secador

¡No olvides la importancia de los complementos! Un secador sin complementos parece que esté falto de versatilidad. Uno de estos accesorios es, por ejemplo, un difusor. Se trata de grandes cabezales que aumentan la superficie de acción, reduciendo la temperatura y son perfectos para dar volumen al peinado y para definir los cabellos rizados. Si ya tienes secador y no te venía con difusor o se te ha roto, la solución está en uno universal como este a la venta en Carrefour.

El envío es totalmente gratis. Carrefour

Datos estructurados producto Nombre: Difusor para secador universal Descripción: Un difusor universal para cualquier secador de pelo a la venta en Carrefour Marca: Stock Network Rating: 5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 26.09 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Dyson y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.