Del modelo Penguin por 19 euros al Love Breeze por 16: Amazon rebaja hasta un 55% los juguetes eróticos de Satisfyer

El Satisfyer ya no es ningún desconocido para la mayoría de la población. Aunque todavía no se haya sucumbido a sus encantos, no hay quien no haya oído hablar de este juguete erótico que llegó al mercado hace unos años para revolucionar nuestras experiencias sexuales. Aunque el succionador de clítoris fue el que hizo ganas fama a la marca alemana (y al que, de hecho, se asocia su nombre), la firma cuenta con una gran variedad de dispositivos diseñados para aumentar el placer ya sea en solitario o acompañados. Por ello, y dada la gran variedad de propuestas del mercado, dudamos mucho de que vayamos a dejar de oír su nombre.

Si todavía no te has dejado seducir por sus encantos... ¡hoy puede ser un buen momento! Amazon ha rebajado hasta un 55% varios dispositivos de la marca, todos ellos fabricados con materiales hipoalergénicos, para que puedas probar sus bondades a mucho mejor precio. El mayor descuento lo ostenta el modelo Satisfyer Love Triangle, un dispositivo cuyo precio habitual es de 49,95 euros y que, gracias a la rebaja del 55%, ahora puede ser tuyo por menos de 23. Este gadget emplea ondas de presión sin contacto para estimular el clítoris. Es impermeable para que pueda usarse bajo la ducha y se conecta con una aplicación para explorar todo un mundo de posibilidades. ¿Todavía no te hemos convencido?

Satisfyer Love Triangle. Amazon

Otros descuentos en Satisfyer

La siguiente rebaja que merece la pena destacar la encontramos en el modelo Pro Penguin, un succionador que, de costar 40 euros ahora puede ser tuyo por apenas 19. Este modelo cuenta con 11 funciones diferentes y ofrece un diseño ergonómico para adaptarse cómodamente a nuestra mano. Otro modelo revolucionario (que cuesta menos de 17 euros) es el Love Breeze, un modelo con cabezal de silicona suave, impermeable y con 11 intensidades sin contacto con el clítoris. También destacan el Royal One, que pasa de costar 28 euros a 19, para estimular el pene; y el Satisfyer Mini Loveley Honey de apenas 12 centímetros, para poder llevarlo siempre encima y difrutar de sus 15 programas de vibración.

