El Satisfyer para parejas, por 16 euros: así es la promoción con la que EroticFeel os tienta este San Valentín

De él se cuentan maravillas y son pocos los que no han oído hablar de él (¡o los que no lo han probado!). El succionador de clítoris de Satisfyer es uno de los juguetes eróticos más conocidos de los últimos años y, si bien es cierto que no es el único de esta categoría disponible en el mercado, su nombre no necesita de presentaciones en, prácticamente, ninguna conversación. Sin embargo, y aunque su uso en solitario es el más extendido, pocos saben que la marca ha sabido adaptarse a las exigencias de los usuarios y ha creado nuevas opciones para aquellos que prefieren disfrutarlo en pareja. ¿Aún no conoces el Satisfyer Double Joy?

Este juguete, además de estar pensado para usarlo con tu pareja, es uno de los que incluye la nueva app de la marca que nos permite disfrutar de una nueva experiencia en conjunto, incluso en el agua, porque es impermeable. Es una propuesta segura, porque está elaborado con silicona médica, segura e hipoalergénica. Además, ahora que se acerca la celebración de San Valentín, podemos incluir este modelo en nuestras relaciones para disfrutar del día del amor como es debido... y más si tiene una rebaja como la que hemos encontrado en EroticFeel. Durante los días 28 y 29 de enero, para adelantarse a esta festividad, el ecommerceha rebajado el Satisfyer Double Joy (en cualquiera de los tres colores disponibles) para que puedas conseguirlo por menos de 16 euros. ¿No te parece tentador?

Satisfyer Double Joy, de EroticFeel. EroticFeel

Así revoluciona vuestra experiencia en pareja

Este modelo consigue (y garantiza) el máximo placer para ambos gracias a su diseño ergonómico en forma que se ajusta cómodamente entre los dos para estimular así el clítoris, el punto G y el pene. Basta con introducir la parte insertable para que la otra parte quede apoyada sobre el clítoris y, durante la penetración, él puede disfrutar de las vibraciones que tiene este dispositivo. Además, se pueden escoger entre tres niveles de intensidad y siete modos de vibración para llevar vuestra relación sexual a otro nivel.

Otra de las ventajas de incluir en vuestra experiencia este dispositivo es que, al ser compatible con la aplicación Satisfyer Connect, el juguete puede controlarse a distancia para crear diferentes patrones de estimulación. Pero, además, las vibraciones que emite se pueden sincronizar con la música o las palabras... ¡como lo lees! Tu pareja o tú mismo podéis hablarle a la app para que los susurros se conviertan en vibraciones.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas?Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de EroticFeel y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.