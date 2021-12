Contagios en casa: cuánto permanecen los aerosoles covid en un salón si no se ventila bien

Que el coronavirus se contagia a través de aerosoles es algo que ya no escapa a casi nadie. Sin embargo, en Navidad y especialmente en festividades como Nochevieja es común que las reuniones entre amigos y familiares junten a varias personas en un recinto interior, lo que provoca que dichos aerosoles puedan contagiar con mayor facilidad.

Los expertos llevan toda la pandemia recordando la importancia de ventilar en interiores, sobre todo ante una alta o moderada concentración de personas... y más si estas no llevan mascarilla.

Ahora bien, ¿qué dicen los estudios sobre la permanencia de los aerosoles covid en interiores? Una investigación elaborada entre la Escuela Chan de Salud Pública de la Universidad de Harvard, la Taubman College of Architecture & Urban Planning de la Universidad de Michigan y la HOK Architects, publicada en el Journal of the American Medical Association concluye que estos aerosoles, sobre todo los más pequeños, pueden permanecer en el aire desde 30 minutos a horas y viajar mucho hasta dos metros... si no más.

La investigación resalta que son los aerosoles más pequeños (<5 μm), emitidos tanto al hablar, respirar como toser, pueden permanecer en el ambiente por tiempos superiores a media hora y alcanzar los dos metros en ese espacio, lo que hace que ciertas distancias no sean suficientes entre personas.

Hablar emite tantos aerosoles como toser Carlos Gámez

La investigación propone que lo ideal es realizar de cuatro a seis cambios de aire en la estancia por hora, bien abriendo ventanas si no se dispone de sistemas específicos para filtrar aire de "al menos una calificación de eficiencia mínima de valor 13 (MERV 13); o el paso del aire a través de purificadores de aire portátiles con filtros HEPA (aire de partículas de alta eficiencia)".