Brumas solares: el secreto para proteger nuestro rostro sin arruinar el maquillaje

Los rayos del sol son fuente de vida y de vitamina D, pero también una de las principales causas del envejecimiento de la piel. Por eso, salir de casa sin factor de protección no es una opción y menos, cuando se trata del rostro. Lo más sencillo es incluir una crema solar en nuestra rutina beauty y aplicarla de forma correcta. ¿Has oído hablar de la regla de los dos dedos? Con el paso de las horas la protección desaparece y hay que volver a empezar, pero ahora la cosa se complica con el maquillaje. ¿Qué hacer para que nuestro look siga perfecto?. En 20deCompras tenemos la solución: las brumas solares.

Estos productos de alta protección contra los rayos UVB y UVA tienen texturas que facilitan su aplicación sobre el maquillaje sin necesidad de tocar el rostro. Se secan rápidamente y además, contribuyen a eliminar los brillos. Ahora, que hay más horas de sol y su intensidad aumenta, es el momento de renovar nuestro neceser e incluir en él estas brumas faciales en formato de espray. Solo hay que agitar el producto, cerrar los ojos y pulverizarlo a 15 centímetros del rostro. No es necesario pasar los dedos por el rostro y la suciedad no llega a los poros. Una de las marcas de dermocosmética más reconocidas, La Roche Posay, cuenta en su catálogo con una bruma facial con factor de protección 50 y de aplicación flash apta para las pieles más sensibles y con un precio muy competitivo: 15,99 euros en Amazon.

Este producto pertenece a la gama antihelios de la marca. Amazon

Este producto tiene un pulverizador con microdifusión que permite una aplicación rápida y sencilla, sin necesidad de tocar el rostro. Con una tecnología de amplio espectro evita la radiación UVA, UVB e infrarroja del sol y las consecuencias de la contaminación. Además, elimina los brillos con su acabado seco y deja un maquillaje perfecto porque incluye una molécula antitranspiración.

Protección en polvo con color

Si prefieres un toque de color o buscas un producto con algo más de cobertura, los polvos compactos fotoprotectores de ISDN son una solución que permite unificar el tono de la piel aportando un color natural y disimulando las imperfecciones al mismo tiempo. Son apropiados para pieles atópicas y están disponibles en dos tonos: arena y bronce y su tamaño compacto permite llevarlos en el bolso o en cualquier bolsillo,

Fotoprotector solar ISDN Amazon

