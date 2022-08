Un estudio apunta nuevos beneficios de la acupuntura contra la diabetes

La acupuntura se utiliza desde hace miles de años para tratar diversas enfermedades, y ahora podría ayudar a combatir uno de los mayores problemas de salud del siglo XXI. Un nuevo estudio de la Universidad Edith Cowan (Estados Unidos) ha descubierto que la acupuntura puede ser una herramienta útil para evitar la diabetes de tipo 2.

En su trabajo, publicado en la revista científica Holistic Nursing Practice, el equipo de investigación analizó decenas de estudios sobre los efectos de la acupuntura en más de 3.600 personas con prediabetes, una afección en la que los niveles de glucosa en sangre son más altos de lo normal pero no lo suficientemente altos como para ser diagnosticados como diabetes.

Los resultados mostraron que la terapia de acupuntura mejoró significativamente los marcadores clave, como la glucosa plasmática en ayunas, la glucosa plasmática a las dos horas y la hemoglobina glicosilada, además de una mayor disminución de la incidencia de la prediabetes. Tampoco se registraron reacciones adversas entre los pacientes.

La terapia de acupuntura resultaba muy prometedora como opción adicional para evitar la diabetes, que se calcula que afecta al 11% de la población adulta mundial. La Federación Internacional de Diabetes calcula que casi 1.300 millones de personas tendrán diabetes o prediabetes en 2045.

"Si no se interviene, el 93% de las personas con prediabetes desarrollarán diabetes de tipo 2 en un plazo de 20 años. Pero, a diferencia de la diabetes, la prediabetes es reversible con intervenciones sobre el estilo de vida, como la mejora de la dieta y el aumento del ejercicio. Muchas personas tienen dificultades para adherirse a los cambios de estilo de vida a largo plazo, por lo que los tratamientos no farmacológicos, como la acupuntura, podrían resultar valiosos", ha comentado Min Zhang, doctorando e investigador principal del estudio.

Aunque la diabetes suele asociarse a factores relacionados con el estilo de vida, también pueden influir otros aspectos de la vida, y ahí es donde entra en juego la acupuntura.

"No se trata solo de los niveles de azúcar en sangre. Si tienes problemas de sueño, presión arterial alta o mucho estrés, también pueden contribuir. Así que la acupuntura puede ayudar con estos factores y trabajar de forma holística para ayudar a las personas a equilibrar su vida", explica Zhang.

El investigador resalta que la acupuntura es algo más que el uso de agujas: se refiere a una gran familia de técnicas de estimulación de acupuntos, como pulsos de luz y eléctricos, e incluye otras terapias de medicina tradicional china como la moxibustión.

"Esto es importante porque las personas diabéticas pueden tener problemas con su piel, por lo que quizás no siempre sea ideal utilizar agujas. Tenemos que investigar más sobre la acupuntura y la diabetes, porque necesitamos encontrar más formas de evitar que la prediabetes se convierta en diabetes de tipo 2. Muchas personas con prediabetes no tienen ningún síntoma y se sienten bien, pero algunas personas avanzan hacia el periodo de diabetes no más de 6 meses después de su diagnóstico de prediabetes. De hecho, la intervención en la prediabetes es una inversión más que un gasto. Por tanto, el mejor momento para prevenir la diabetes de tipo 2 es ahora", remacha Zhang.