¿Qué eficacia tiene la acupuntura para combatir el dolor de espalda?

Los dolores de espalda siempre han sido un motivo para recurrir a masajes y métodos que lograsen aliviarlos. Las causas suelen estar en sobreesfuerzos físicos, problemas como escoliosis o hernias, incluso malas posturas o estrés. Ahora, además, que el teletrabajo se sigue implantando en las empresas, estar demasiado tiempo sentados puede provocar más dolores de espalda.

Puede que sea una afirmación contundente y que alarme, pero es lo que afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS). "El dolor lumbar es la causa principal de vivir con discapacidad durante años en todo el mundo" y las cifras no dejan de aumentar. Por eso, parece importante encontrar un alivio eficaz.

Si bien tomar analgésicos puede contribuir a la mejora de las personas que sufren dolor de espalda, la verdad es que esto es como un parche. No se resuelve el problema (que a lo mejor no tiene solución) y además hay una dependencia hacia los fármacos. Cuando no se toman, el dolor de espalda vuelve a estar presente y así hasta que se vuelven a tomar.

La acupuntura es un método tradicional de la medicina China que durante los últimos años ha tenido una mayor presencia y fama en nuestra sociedad. Se trata de una manera no invasiva de tratar diferentes afecciones, entre las que puede estar el dolor de espalda. ¿Es eficaz en estos casos?

¿Cómo ayuda la acupuntura al dolor de espalda?

La OMS explica que "la eficacia de la acupuntura, tratamiento popular para aliviar el dolor, ha sido demostrada tanto en numerosos ensayos clínicos como en experimentos de laboratorio". Por esta razón, "el 90% de los servicios de tratamiento del dolor del Reino Unido y el 70% de Alemania" la incluyen.

Por otro lado, el ministerio de Sanidad incluye la acupuntura, junto a otras prácticas como la kinesiología, el drenaje linfático manual o la hipoterapia entre las terapias aún en evaluación dentro de su iniciativa frente a las pseudoterapias y las pseudociencias #CoNprueba.

Mediante unas agujas muy finas que se colocan en puntos específicos de la espalda permiten un alivio del dolor y una mejora que puede prolongarse hasta la próxima sesión. No obstante, al ser una técnica tradicional se recomienda combinarla con el tratamiento que el médico haya indicado. Nunca hay que dejar el tratamiento médico. La acupuntura debe ser un complemento.

Según la medicina tradicional China, el alivio del dolor a través de la acupuntura se consigue gracias a que "ayuda a desbloquear la fuerza vital del cuerpo conocida en la medicina china como Qi (se pronuncia chi)", indican desde los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Pero hay otras opiniones.

En algunos estudios se ha teorizado sobre "que cuando se insertan las agujas y luego se estimulan (torciéndolas o pasando una corriente eléctrica de bajo voltaje a través de ellas), se liberan sustancias químicas naturales analgésicas como las endorfinas, serotonina y acetilcolina". Todavía queda mucho camino por recorrer y, por eso, hacen falta más investigaciones con relación a esto.

¿Cuál es su eficacia?

A pesar de lo que afirma la OMS y de que muchas personas encuentran alivio en la acupuntura, los expertos dudan todavía de su eficacia. Si bien se han realizado estudios y los resultados parecen prometedores, está claro que aún hace falta mucho camino más que recorrer antes de afirmar que es una técnica milagrosa. Por eso, se puede usar como complemento, pero nunca como tratamiento completo y único para el dolor.

Aunque todavía haya dudas sobre los beneficios de la acupuntura para el dolor de espalda, es un método tradicional que no causa daños. Para que sea eficaz es preciso acudir a un profesional cualificado y combinar la acupuntura con el tratamiento recomendado por el médico.