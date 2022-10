Una nueva técnica de RCP aumenta las posibilidades de sobrevivir en los ataques cardíacos no desfibrilables

La actuación en los primeros momentos de un ataque cardíaco es fundamental para el desenlace de quien lo sufre, por lo que siempre es conveniente conocer los distintos modos de proceder.

Ahora, un estudio publicado en el medio especializado Annals of Emergency Medicine ha detallado una nueva forma de realizar la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP) que aumenta las posibilidades de supervivencia del paciente que sufre un ataque cardíaco no desfibrilable fuera del hospital hasta en un 50%.

Ataques cardíacos no desfibrilables

Los ataques cardíacos no desfibrilables son aquellos en los que el sistema eléctrico del corazón puede funcionar correctamente o bien ser completamente inoperante. En cualquiera de los casos, el shock eléctrico que proporcionan dispositivos como los desfibriladores no es capaz de restablecer el pulso, por lo que no deben aplicarse. Pueden ser de dos tipos: actividad eléctrica sin pulso y asistolia.

Se trata de uno de los accidentes cardíacos con peor pronóstico, y constituye hasta el 80% de todos los casos de ataque cardíaco fuera del hospital en países como los Estados Unidos.

La maniobra propuesta por estos autores implica el uso de dos dispositivos: uno de ellos se coloca en las vías aéreas, y se conoce como dispositivo de umbral de impedancia (ITD) y un dispositivo de compresión y descompresión activa (ADC).

Evitar el aumento de presión intracraneal

Este enfoque reduce un problema importante de las maniobras de compresión supina del pecho (la RCP tradicional) y es que la presión venosa incrementa la presión intracraneal, lo que puede comprometer el flujo sanguíneo óptimo al cerebro.

Por el contrario, usando estos dispositivos se logra dirigir el flujo sanguíneo más desde el encéfalo hacia el tórax, lo que normaliza la presión perfusiva cerebral. Esto no sólo aumenta la supervivencia sino que también disminuye la probabilidad de que se produzcan secuelas de orden neurológico.

Estos dispositivos ya han sido aprobados por la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, por lo que pronto podrían comenzar a implementarse en el país norteamericano.

