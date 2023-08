Una medusa de 24 ojos en las costas españolas: así tienes que actuar ante su picadura

Con la llegada del verano, la presencia de medusas es un fenómeno común en las costas españolas. Se trata de animales que pueden suponer un cierto riesgo para la salud, por lo que en el caso de que su picadura nos arruine el baño es importante saber cómo actuar para minimizar los daños.

Una medusa con 24 ojos

Una especie particular que puede encontrarse en el litoral ibérico es la Carybdea marsupialis, el principal exponente de entre las cubomedusas que ha sido detectado en nuestra geografía. Esta familia de medusas de tamaño pequeño y mediano caracterizada por su peculiar forma cúbica incluye miembros potencialmente letales como la Chironex fleckeri; afortunadamente, los miembros más peligrosos de la familia habitan en Asia y Oceanía y los que encontramos en Europa no suponen un peligro tan grave.

La Carybdea marsupialis se distingue por una campana pequeña de forma cúbica de unos tres centímetros de ancho, de la que cuelgan cuatro tentáculos de hasta 30 cm de largo. Otra característica notable es que posee 24 ojos, agrupados en cuatro grupos que reciben el nombre de ropalias.

Qué hacer ante una picadura

Frente a las picaduras de la carybdea marsupialis deberemos tener en cuenta algunas recomendaciones que se extienden frente a todas las picaduras de medusa, como señala el Instituto de Ciencias del Mar, y otras específicas para esa especie (con lo que, en lo posible, siempre hay que tratar de identificar el animal que nos ha picado.

Concretamente, para cualquier picadura deberemos evitar aplicar agua dulce, evitar aplicar amoníaco, aplicar alcohol, frotar o aplicar vendajes a presión, ya que pueden empeorar los efectos de la picadura.

Por el contrario, deberemos tratar de quitar sin frotar los restos de tentáculos, lavar con abundante agua marina, aplicar una solución de bicarbonato al 50%, aplicar hielo por 15 minutos en intervalos de 3 minutos de duración y 2 minutos de descanso y, si el dolor persiste, consultar con un profesional.

Pese a que no se recomienda en la mayoría de las picaduras, en las de Carybdea marsupialis sí que se aconseja aplicar vinagre, ya que un estudio publicado en la revista especializada Toxins concluyó que sí que resulta efectivo en este caso.

