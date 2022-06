Un virus del catarro modificado podría servir para tratar el cáncer cerebral más letal en los niños

El glioma difuso intrínseco de tronco, o DIPG, es el tumor cerebral más común en los niños y también el más letal. De media, la supervivencia de estos pacientes apenas llega al año.

Afortunadamente, existen algunos enfoques experimentales que podrían mejorar estas perspectivas. El más reciente de ellos es la terapia oncolítica viral, que emplea a unos insólitos aliados en la lucha frente al cáncer.

Un virus y radioterapia

En esta línea se enmarca un ensayo clínico realizado por un equipo internacional de científicos (muchos de ellos españoles), que ha probado el uso de el DNX-2401, un adenovirus (familia a la que pertenecen varios resfriados comunes) modificado genéticamente para atacar las células cancerosas. Los detalles están recogidos en un artículo publicado en el prestigioso medio especializado The New England Journal of Medicine.

Concretamente, los pacientes, doce niños con edades comprendidas entre los tres y los 18 años de edad con un diagnóstico reciente de DIPG, recibieron una única inyección de 4·10¹⁰ (los cuatro primeros) o 5·10¹⁰ (los subsiguientes) partículas virales a través de un catéter en el pedúnculo cerebelar, seguido de un tratamiento de radioterapia.

El principal objetivo, detallan, era documentar la seguridad y el perfil de efectos adversos del tratamiento con DNX-2401; el segundo, evaluar el efecto de esta estrategia en la supervivencia y calidad de vida de los pacientes; determinar el número de pacientes que mostraban una respuesta objetiva y recoger muestras del tumor y la sangre periférica para estudiar los rasgos moleculares del tumor y de las respuestas inmunes antitumorales que se produjeran.

Buenos resultados, pero con efectos adversos importantes

Respecto al primero de ellos, tal y como era de esperar este tratamiento no está exento de efectos adversos. Concretamente, algunos de los niños sufrieron algunas reacciones adversas tales como dolor de cabeza, náuseas, vómitos y fatiga. Uno de los pacientes desarrolló hemiparesia (disminución de la fuerza motora o parálisis en un brazo y una pierna del mismo lado del cuerpo) y otro tetraparesia (debilidad o parálisis en las cuatro extremidades).

Sin embargo, la estrategia demostró gran efectividad: nueve pacientes experimentaron una reducción en el tamaño del tumor, certificada mediante técnicas de neuroimagen; tres mostraron una respuesta parcial y en los restantes la enfermedad se mantuvo estable. La supervivencia media se elevó hasta los 17,8 meses, y dos de ellos incluso seguía vivo en el momento de la redacción del reporte (de los cuales uno estaba libre de la progresión de la enfermedad 38 meses más tarde).

Las conclusiones, por tanto, son esperanzadoras. Como mínimo, el tratamiento coadyuvante con DNX-2401 y radioterapia podría mejorar la supervivencia de la enfermedad e incluso lograr una reducción del tumor en algunos pacientes. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que podría provocar efectos adversos de consideración.

