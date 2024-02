Un tratamiento biológico para la psoriasis logra reducir la mortalidad por patologías asociadas

Se estima que en España padece psoriasis más de un millón de personas, de acuerdo con los datos de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Estas personas tienen un mayor riesgo de mortalidad prematura, fuertemente asociado a daños hepáticos, trastornos cardiovasculares y trastornos psiquiátricos.

Sin embargo, la terapia biológica sistémica puede reducir esa mortalidad, tal y como ha demostrado un gran estudio retrospectivo publicado en el medio especializado Journal of the American Academy of Dermatology.

Mayor supervivencia que incluso los controles sanos

La psoriasis es una condición inflamatoria crónica que afecta a cerca de un 3% de las poblaciones occidentales. Según explican los autores, el aumento en el riesgo de mortalidad de estos pacientes se explica posiblemente porque la condición induce inflamación sistémica, que a su vez se relaciona con comorbilidades como las enfermedades cardiovasculares o el síndrome metabólico.

Sobre una cohorte de 18.618 casos de psoriasis y 55,854 controles, los autores del trabajo estimaron el riesgo de comorbilidades y de mortalidad asociada, que era especialmente elevada en los casos en los que los pacientes presentaban daño hepático inducido por medicamentos, trastorno bipolar, ideación suicida y enfermedades cardiovasculares mayores (incluyendo infarto de miocardio, fallo cardíaco congestivo y enfermedad cerebrovascular).

Por el contrario, observaron que, entre los pacientes con psoriasis, la supervivencia era mayor en aquellos que recibían tratamiento con agentes biológicos. Incluso, era superior a la de los controles sanos.

En menor grado, los agentes tópicos y el tratamiento con metotrexato también reducían la mortalidad en los pacientes con psoriasis respecto a quienes no recibían ningún tipo de tratamiento.

Evidencias en favor del tratamiento biológico

Según explican, uno de los aspectos más interesantes del estudio es que confirma las evidencias previas que habían relacionado el diagnóstico de psoriasis con una mayor mortalidad por otras comorbilidades.

Al mismo tiempo, dicen, este hallazgo resulta esperanzador en cuanto que aporta evidencias que sustentan el tratamiento con agentes biológicos y documenta un nuevo beneficio que pueden ofrecer a los pacientes.

No obstante, cabe señalar que no se observó que este tipo de terapias redujese la incidencia de patologías asociadas, con lo que los autores abogan por la realización de ensayos comparativos aleatorizados para determinar que enfoque para el tratamiento de la psoriasis consigue reducir el riesgo de padecer otras enfermedades como artritis psoriática o enfermedad cardiovascular.

