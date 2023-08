Un simple enjuagado bucal puede predecir el riesgo de enfermedad cardíaca

Las enfermedades cardiovasculares son actualmente la principal causa de muerte en todo el mundo, por lo que es indispensable desarrollar métodos más eficientes para detectar a las personas con mayor riesgo y poder actuar antes de que aparezcan las consecuencias más graves.

Periodontitis y enfermedad cardiovascular

Con este objetivo, un grupo de investigadores ha llevado a cabo un estudio publicado en el medio especializado Frontiers of Oral Health en el que han detallado de qué modo un simple enjuagado bucal para chequear los niveles de células sanguíneas blancas puede emplearse para predecir el riesgo cardiovascular de un individuo.

El sistema se basa en el hecho de que que la inflamación de las encías a menudo conduce a la aparición de periodontitis, a su vez relacionada con la enfermedad cardíaca. Por ello, los autores decidieron evaluar a adultos jóvenes con problemas periodontales diagnosticados, a fin de determinar si niveles reducidos de inflamación oral pueden resultar clínicamente relevantes para la salud cardiovascular.

Más específicamente, reclutaron a un grupo de 28 no fumadores de entre 18 y 30 años de edad sin comorbilidades o medicaciones que pudieran afectar al riesgo cardiovascular, y midieron los niveles de células blancas presentes en su saliva a partir de un enjuagado bucal con el fin de observar posibles conexiones con enfermedades cardíacas.

Un sistema de cribado rápido y sencillo

De este modo, comprobaron que los niveles altos de células blancas en la saliva se asociaban de manera significativa con una pobre dilatación de los vasos sanguíneos mediada por el flujo (es decir, dilatación de las paredes de los vasos cardiovasculares en respuesta a los cambios en el flujo sanguíneo), lo que efectivamente apuntaba a que estos individuos podrían tener un mayor riesgo cardiovascular.

Esto no significaba, no obstante, que ya se hubieran producido daños a las arterias, como indica el hecho de que no se observó ninguna relación entre la cuenta de células blancas y la velocidad de onda de pulso, un medidor común de la rigidez de las arterias.

Aunque estos datos deben replicarse en una cohorte mayor antes de que puedan tener aplicación clínica, puede que estas evidencias puedan contribuir a servir de base para sistemas de cribado rápidos y sencillos, que aceleren en buena medida la detección temprana de problemas cardiovasculares y por tanto el abordaje de los perfiles de más riesgo.

Referencias

Ker-Yung Hong, Avin Ghafari, Yixue4 Mei, Jennifer S. Williams, Dina Attia, Jourdyn Forsyth et al. Oral inflammatory load predicts vascular function in a young adult population: a pilot study. Frontiers on Oral Health (2023). DOI: https://doi.org/10.3389/froh.2023.1233881