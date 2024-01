'Retro', el mono clonado en China que ha levantado críticas: ¿Cuáles son las aplicaciones para la salud humana?

Un grupo de científicos chinos ha publicado recientemente los resultados de una investigación en la que han conseguido clonar un macaco rhesus que ya ha logrado sobrevivir más de dos años, empleando la misma técnica usada en su día para la clonación de la oveja Dolly. El animal ha sido bautizado como Retro, un acrónimo de una de las novedades que han permitido el hito (el reemplazo del trofoectodermo, la capa de células que durante el desarrollo embrionario da lugar a la placenta)

Por ahora, Retro es un mono muy excepcional. La clonación sigue siendo extremadamente difícil, y los métodos son poco eficientes; además, los animales clonados rara vez viven mucho. No obstante, los avances se van sucediendo y cada día nos acercamos más a un mundo en el que la clonación de animales no sólo es posible, sino sencilla y habitual. Así, cabe preguntarse ¿Por qué existe tanto interés en ello? ¿Cuáles son las potenciales aplicaciones de la clonación?

¿Por qué se critica este hito científico?

Los autores del logro (cuyos detalles han sido descritos en un artículo en la revista académica Nature Communications) aducen, tal y como recoge el medio estadounidense CNN, que el objetivo es ser capaces de contar con poblaciones homogéneas de monos para la investigación científica. Hay que tener en cuenta que la experimentación con macacos rhesus, muy similares genéticamente a los humanos, ha permitido en muchos casos el desarrollo de fármacos y tratamientos capaces de salvar innumerables vidas (por ejemplo, las vacunas contra la covid-19, como recuerda una revisión publicada por las Academias Nacionales de Estados Unidos).

Sin embargo, existen críticas sobre la ética de este objetivo. En muchas partes del mundo (incluyendo Europa), el uso de primates en experimentos está limitado por ley a investigaciones sobre enfermedades graves que afectan a humanos o a la propia especie; por esta normativa (que difiere de la China) esta clonación no podría haberse llevado a cabo en Europa.

De hecho, la Sociedad Real de la Prevención de la Crueldad con los Animales del Reino Unido afirmó que tiene "preocupaciones éticas serias sobre la aplicación de la tecnología de clonación a los animales. Clonar animales requiere procedimientos que pueden causar dolor y estrés, y puede haber una alta tasa de fracasos y mortalidad", como cita CNN.

¿Para qué puede emplearse la clonación de animales?

De todas maneras, son muchos los científicos que siguen trabajando en esta dirección en todo el mundo. Concretamente, casos como este se adscriben a lo que se conoce técnicamente como clonación reproductiva: un procedimiento para crear 'copias' (clones) idénticas de un animal maduro a partir de su material genético y una célula reproductiva.

Según detalla el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano (NHGRI) de Estados Unidos (que aclara que sus investigadores no han clonado hasta el momento ningún mamífero ni ningún ser humano), algunas de las aplicaciones de la clonación exploradas hasta el momento incluyen la producción de leche con una proteína esencial para la coagulación sanguínea (que, eventualmente, podría ser purificada y administrada a personas con problemas de coagulación) o el uso de animales genéticamente idénticos para testar medicamentos (en ellos, las respuestas deberían ser uniformes, a diferencia de lo que sucede en poblaciones genéticamente diversas).

Igualmente, es posible que en el futuro la clonación se use para la generación de animales de ganado con características deseables; incluso, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) ya ha autorizado este uso, si bien no se da en la actualidad con frecuencia debido a los costes de la clonación. También, se ha planteado la clonación como un posible medio para la 'desextinción' de especies desaparecidas.

¿Y la clonación de seres humanos?

La clonación de seres humanos 'completos' no se ha llevado aún a cabo de acuerdo con la evidencia de la que disponemos, y se trata demás de una cuestión que hace saltar muchas alarmas éticas en la comunidad científica. Los propios científicos que clonaron a Retro la han calificado como 'inaceptable'.

Sí que existen experimentos destinados al fin de la clonación terapéutica: crear un embrión clonado con el único propósito de producir células madre embrionarias con el mismo ADN que la célula donante, que posteriormente se emplearían en experimentación o para reemplazar tejidos dañados en las personas. Aún así, tampoco hay pruebas a fecha de hoy de que se hayan producido embriones humanos con este propósito.

Se debe tener en cuenta que la clonación terapéutica implica la destrucción de embriones humanos, lo que levanta algunas suspicacias (principalmente desde ciertas perspectivas religiosas). Igualmente, acerca la posibilidad de una copia genéticamente idéntica de personas que hayan existido en el pasado o que existan en la actualidad. Será necesario que se produzca un debate ético en el seno de la comunidad científica sobre cuáles son los límites aceptables y morales de la técnica, así como qué usos están justificados y cuáles pueden resultar perniciosos.

