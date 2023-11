Reino Unido e Irlanda apuntan a las piscinas españolas tras cientos de infecciones intestinales en turistas

Desde hace tiempo, varias autoridades sanitarias incluyendo el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) han venido advirtiendo del auge de las infecciones provocadas por un parásito intestinal llamado Cryptosporidium. Algunos de sus puntos focales comunes son países del Mediterráneo como España.

No obstante, este mes de octubre el servicio sanitario irlandés (HSE) y algunos grupos de científicos británicos (según recoge en este caso el medio especializado Food Safety News) han alertado de un brote de criptosporidiosis (la enfermedad provocada por este parásito intestinal) en ciudadanos de estos países que en muchos casos habían viajado a España.

Muchos casos rastreados hasta Salou

Particularmente, el HSE irlandés afirma que un gran número de los viajeros afectados habían estado en Salou (Catalunya), y aconseja a quienes tengan planeado viajar a otros países que extremen las medidas higiénicas como precaución.

Entre las recomendaciones, se incluye el lavado cuidadoso de manos antes de comer o beber, antes y después de preparar comida (particularmente cuando ello implique carne cruda), tras usar el baño o cambiar pañales, tras visitar mercados de comida, tras tocar objetos en zonas públicas o tras tocar animales vivos. Alternativamente, apunta el comunicado, es posible usar gel sanitario de base alcohólica.

De la misma forma, llaman a comprobar si el agua de grifo está tratada, preguntar al acomodador si el agua corriente del lugar se considera adecuada para el consumo humano (en España, alrededor del 99% del agua corriente se considera segura para las personas), evitar beber agua del grifo, evitar beber bebidas con hielo, lavarse los dientes con agua embotellada, evitar nadar el piscinas cuando no se cumplan las condiciones higiénicas, evitar nadar en la playa o en el mar si el agua no se ve limpia, ducharse siempre después de bañarse en piscinas o en el mar, no bañarse en la piscina hasta dos días después de la remisión de los síntomas de diarrea, si se padece, y no dejar que los bebés se bañen en piscinas con sus pañales normales.

¿Qué es la criptosporidiosis?

La criptosporidiosis es una infección gastrointestinal provocada por el protozoo Cryptosporidium, que habita principalmente en fuentes de agua estancadas e incluso en piscinas o en agua marina.

Los síntomas que provoca esta afección son los propios de una gastroenteritis (principalmente, vómitos y diarrea), que en la mayoría de los casos se resuelven por sí mismos en una o dos semanas.

Esta enfermedad normalmente no resulta peligrosa para la mayoría de las personas: sin embargo, sí que puede representar un riesgo grave para pacientes con un sistema inmune comprometido, por ejemplo por otras infecciones como la del VIH o por la toma de medicación inmunosupresora.

