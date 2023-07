Qué es el eje hígado-cerebro y cómo podría explicar enfermedades como la demencia

En los últimos años, un volumen muy importante de investigación en medicina ha ido encontrando que existe una relación muy importante entre ciertas patologías que afectan al hígado (como la fibrosis o la enfermedad del hígado graso) y el declive cognitivo e incluso ciertos cambios en la estructura cerebral.

La importancia de la inflamación

Estas asociaciones recuerdan a las que también se han detectado entre la salud gastrointestinal y la neurológica, más extensamente documentadas, y han recibido en consecuencia el nombre colectivo de 'eje hígado-cerebro'. Como en ese caso, los mecanismos concretos que median en este link no están claros, pero parece que los procesos inflamatorios comunes a las dos condiciones podrían tener mucho que ver.

Como apunta el portal de noticias sobre medicina Medical News Today, no debemos perder de vista algunas de las funciones fundamentales del hígado. Este órgano, el más grande de nuestro organismo, ayuda por ejemplo a procesar y almacenar los tres principales tipos de nutrientes que obtenemos de los alimentos. También ayuda al cuerpo a deshacerse de sustancias tóxicas como el alcohol, los medicamentos o las drogas.

En este sentido, el hígado es vital a la hora de metabolizar varias sustancias, incluyendo toxinas y mediadores inflamatorios. En condiciones crónicas del hígado, pueden aparecer marcadores inflamatorios aumentados o incluso liberación de moléculas pro-inflamatorias en el torrente sanguíneo.

Cambios en el cerebro y la salud hepática

Esta vía podría explicar uno de los hallazgos registrados en un estudio publicado este año en la revista académica Cell, en la que los autores observaron cambios en el hígado de ratones genéticamente predispuestos al alzhéimer respecto a sus congéneres sin esta característica.

Concretamente, estos modelos animales presentaban disfunciones hepáticas, un aumento del estrés oxidativo, marcadores incrementados de inflamación y un mayor tamaño del hígado.

La idea subyacente es que las moléculas inflamatorias que se liberan en este tipo de patologías del hígado podrían cruzar la barrera hemato-encefálica, afectando al cerebro (provocando inflamación en el tejido cerebral) y potencialmente contribuyendo a la aparición de disfunciones cognitivas.

La salud como conjunto

Similarmente, otro trabajo llevado a cabo sobre 30.444 participantes humanos mediante técnicas de resonancia magnética y publicado en el medio científico Nature mostró anormalidades en el tamaño cerebral y en la materia blanca del vcerebro relacionadas directamente con disfunciones hepáticas.

Este creciente conjunto de evidencias subraya el hecho de que las intervenciones dietéticas podrían ayudar a mejorar la salud cerebral, en la medida en la que factores tales como la metabolización de los lípidos afectan de manera fundamental a la salud hepática.

De la misma manera, la fibrosis del hígado está íntimamente relacionada con factores tales como el consumo excesivo de lípidos o de alcohol, por lo que actuar sobre estas áreas podría resultar clave para minimizar el riesgo de neurodegeneración o para disminuir la velocidad en la progresión de esta clase de procesos.

Sea como sea, este tipo de investigaciones inciden en una concepción de la salud cada vez más global y que pone en el foco las complejas relaciones que existen entre todos los sistemas del cuerpo humano.

