Qué animales transmiten la viruela del mono

El Ministerio de Sanidad ha detectado, hasta el momento, 31 casos positivos en viruela no humana, pendientes de secuenciación para confirmar si es viruela del mono, y otros 20 ya han sido confirmados. Desde que se diera la voz de alarma en Reino Unido el pasado 7 de mayo con la detección de los primeros casos, la viruela del mono se ha extendido a 17 países.

No se trata de una enfermedad nueva porque es endémica en algunas zonas del continente africano, pero recientemente han aparecido nuevos brotes en diversos puntos del globo. Esta enfermedad zoonótica viral fue detectada por primera vez en el año 1958 en varios simios de un laboratorio, aunque los primates no humanos no son los reservorios del virus que causa la patología.

¿Dónde es endémica y qué animales la propagan?

La viruela del mono se encuentra comúnmente" en las selvas tropicales de África central y occidental, donde viven los animales que pueden ser portadores del virus y es endémica", explica la ONU en un comunicado. Se propaga a las personas por el contacto físico con un animal infectado pero, ¿cuáles son los que propagan el virus?

"La mayoría de los animales susceptibles de contraer la dolencia y después contagiar a las personas son roedores, como las ratas gigantes de Gambia, los lirones o los perros de las praderas", añade el organismo internacional.

Este riesgo de contagio con los animales puede reducirse evitando el contacto sin protección, sobre todo si están enfermos o muertos. "Es crucial recalcar que cualquier alimento que contenga carne o partes de animales debe cocerse, especialmente en los países donde la viruela de mono es endémica".