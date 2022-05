Por qué se llama viruela del mono

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado este miércoles que los análisis "preliminares" han dado positivo en la "viruela símica" o "viruela del mono" para siete casos de los 23 en estudio en la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad autonómica anunciaba en un comunicado la detección de estos posibles casos y subrayaba que todas las personas en estudio "evolucionan positivamente" y permanecen "aisladas en sus domicilios".

Conocida como 'monkeypox', esta enfermedad es muy poco frecuente y se caracteriza por presentar síntomas como fiebre, mialgias, inflamación de los ganglios y erupciones similares a las que aparecen con la varicela. Ante la reciente aparición de casos, el Ministerio de Sanidad y las autonomías han activado la alerta sanitaria por esta patología provocada por un virus endémico de África central y occidental.

¿Cuándo se descubrió esta enfermedad?

Esta enfermedad recibe el nombre de "viruela del mono" por haber sido descubierta en el año 1958, cuando ocurrieron dos brotes de esta patología, similar a la viruela, en colonias de monos mantenidos para investigaciones. Por eso recibió el nombre de 'monkeypox'.

No obstante, a pesar de este nombre, "los primates no humanos no son reservorios del virus de la viruela del mono", aclaran en MSD Manuals. Aunque se desconoce el reservorio con exactitud, "los posibles candidatos son los roedores pequeños que habitan en las selvas tropicales de África, sobre todo en las regiones occidental y central de ese continente", añaden.

La "viruela símica" o "viruela del mono" es una enfermedad zoonótica viral "rara", ya que el virus es transmitido de los animales a las personas y provoca síntomas similares a los que se observaban en pacientes con la viruela, que fue erradicada en 1980.

¿Cómo se transmite?

Como detalla la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad se detectó por primera vez en seres humanos en 1970 en la República Democrática del Congo en un niño de nueve años, en una región en la que la viruela se había erradicado en 1968.

"Desde entonces, la mayoría de los casos notificados proceden de regiones rurales de la selva tropical de la cuenca del Congo y el África occidental, en particular de la República Democrática del Congo, donde se considera endémica", indica.

Ante la alerta sanitaria por la detección de posibles casos en España de la #VirueladelMono (monkeypox), #SEIMC quiere emitir una breve nota informativa elaborada por sus portavoces @javimembrillo Abrimos🧵🔽 — SEIMC (@SEIMC_) May 18, 2022

El virus pertenece a la familia Poxviridae y al género Orthopoxvirus y, en casos iniciales, la infección ocurre por el contacto directo con la sangre, fluidos corporales, lesiones de la piel o mucosas de animales infectados.

"La transmisión secundaria o de persona a persona puede producirse por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada, o con objetos contaminados recientemente con los fluidos del paciente o materiales de la lesión", subraya la OMS.