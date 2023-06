Por qué nuestra capacidad de atención se va reduciendo gradualmente y cómo solucionarlo

En las últimas décadas, los científicos han ido reuniendo evidencias de que la capacidad de atención de las personas, de media, se está reduciendo. Por ejemplo, la profesora de informática de la Universidad de California - Irvine Gloria Mark encontró en sus estudios recogidos en el libro Attention Span: A Groundbreaking Way to Restore Balance (citado por el periódico norteamericano CNN), que entre 2004 y la actualidad el tiempo medio de atención en una pantalla se redujo de 2.30 minutos a apenas 75 segundos.

No sólo eso, sino que según esta misma autora una vez que nuestra atención se desvía de la tarea original tarda unos 25 minutos en volver a la misma.

Las redes sociales, en el punto de mira

Mark apunta, no obstante, que en ese tiempo no estamos inactivos: en su lugar, tendemos a ir cambiando de tareas, con lo que nuestro cerebro está de hecho ocupado en varios 'proyectos' al mismo tiempo.

Esto, dice, conlleva un 'coste de cambio': un pequeño intervalo de tiempo que nuestro cerebro tarda en reorientarse en cada proyecto, recupera la información necesaria para seguir trabajando en él e inicia la tarea en cuestión.

No sólo eso, sino que se ha demostrado que este cambio de tareas se relaciona con una serie de indicadores biológicos de niveles elevados de estrés, como un aumento en la frecuencia cardíaca o la tensión sanguínea o como un aumento en la producción de determinadas hormonas como el cortisol.

Para esta experta, estos cambios tienen un culpable claro: nosotros mismos, con ayuda de ciertas tecnologías como las redes sociales, las tablets o, especialmente, el email.

Todos estos dispositivos, de hecho, facilitan el trabajo en varias tareas y proyectos al mismo tiempo; sin embargo, al mismo tiempo, fomentan las distracciones por el modo en el que están pensados para navegar entre estas diferentes tareas. Para la doctora, el email tiene una relevancia especial por el modo en que normalmente está fuertemente asociado al trabajo.

La clave, un uso responsable

Según Mark, la clave para aumentar nuestra capacidad de atención está precisamente en asegurarnos de hacer un uso responsable de este tipo de tecnologías. Existen muchas herramientas ideales para realizar planificaciones del trabajo, e incluso para bloquear potenciales distracciones en los momentos de mayor actividad.

También, recomienda, es importante tomarse descansos cuando notemos dificultades para concentrarnos, por ejemplo si tenemos que leer las mismas frases más de una vez o cuando no somos capaces de retener la información.

En estos descansos, es ideal cambiar de ambiente a otros tipos de tareas, como caminar en la naturaleza o en el exterior, o por el contrario realizar tareas manuales sencillas (planchar, emparejar calcetines...) que podamos hacer prácticamente sin prestar atención.

Referencias

Gloria Mark. Attention Span: A Groundbreaking Way to Restore Balance. Harper Collins (2023). ISBN: 9781335449412

Sandee LaMotte. Your attention span is shrinking, studies say. Here’s how to stay focused. CNN (2023). Consultado online en https://edition.cnn.com/2023/01/11/health/short-attention-span-wellness/index.html el 05 de junio de 2023.