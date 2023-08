¿Por qué el cerebro de algunas personas envejece mejor que el de otras? Estos son los factores, según la ciencia

Mientras que muchas personas ven disminuir de manera inevitable su memoria a medida que envejecen, hay otras que incluso en edades muy avanzadas la conservan como alguien 20 o 30 años más joven. Las razones por las que se produce esta diferencia no están hasta ahora del todo claras, pero se trata de una cuestión que suscita un gran interés científico ya que en la respuesta podrían estar las claves para abordar algunas de las enfermedades neurodegenerativas que son cada vez más frecuentes.

Menor deterioro en ciertas áreas del cerebro

Ahora, un equipo de la Universidad Autónoma de Madrid ha publicado en el medio especializado The Lancet Healthy Longevity los resultados de un estudio que, con el objetivo de arrojar luz sobre este enigma, compara datos de un grupo de 64 de estos 'superenvejecedores' y de 55 personas con una evolución cognitiva más típica.

Todos los participantes tenían una edad superior a 79 años, y en ambos casos los grupos incluían más mujeres que hombres. El monitoreo medio fue de seis años, con un chequeo anual consistente en la toma cde imágenes de resonancia magnética, test clínicos, test de sangre y encuestas sobre diversos factores del estilo de vida.

El enfoque confirmó lo observado por investigaciones previas: en los 'superenvejecedores', existía menor deterioro (atrofia) de un tipo de tejido cerebral conocido como materia gris en las áreas cerebrales implicadas en el procesamiento de la memoria y el movimiento. Específicamente, el volumen de este tejido parecía reducirse a mucha menor velocidad en esta cohorte.

Mejor movilidad y mejor salud mental

Sin embargo, los autores también identificaron dos aspectos clave entre los factores clínicos y del estilo de vida característicos del 'superenvejecimiento'. Por una parte, estas personas tenían una movilidad mejor que la del grupo de control, y por otra mostraban en general una mejor salud mental.

De hecho, los 'superenvejecedores' indicaron en las encuestas que de manera general se habían mantenido a lo largo de su vida más activos que los sujetos del grupo de control, lo que incide en la importancia de la actividad física para garantizar un envejecimiento saludable. De la misma manera, estos hallazgos son consistentes con la evidencia previa que había encontrado que la ansiedad y la depresión se asocian de manera clara a problemas neurodegenerativos como el alzhéimer u otras formas de demencia.

Con todo, estas características no explican por sí solas las diferencias observadas entre ambos grupos, y los investigadores aún creen que podrían existir algunas diferencias por ejemplo de naturaleza genética.

Referencias

Marta Garo-Pascual, Christian Gaser, Linda Zhang, Jussi Tohka, Miguel Meddina, Bryan A Strange. Brain structure and phenotypic profile of superagers compared with age-matched older adults: a longitudinal analysis from the Vallecas Project. The Lancet Healthy Longevity (2023). DOI: https://doi.org/10.1016/S2666-7568(23)00079-X