Un nuevo tratamiento mejora el pronóstico de la forma más común de leucemia infantil

La leucemia linfoblástica aguda (ALL, por sus siglas en inglés) es el cáncer que más frecuentemente afecta a los niños. Dentro de esta clase, aquel que emerge de los linfocitos T (T-ALL) tiene un pronóstico claramente peor que el que emerge de los linfocitos B (B-ALL), por lo que es un sujeto recurrente de investigación en busca de nuevos tratamientos.

Terapia coadyuvante

Ahora, un equipo conjunto de investigadores de la Facultad de Medicina y Tecnología Sanitaria de la Universidad de Tampere (Finlandia), el Instituto de Investigación General de Massachussetts (Estados Unidos) y el Instituto de Células Madre de Harvard (Estados Unidos) ha descubierto una combinación de fármacos que ha demostrado ser altamente eficaz frente a esta forma de cáncer.

Se trata, en concreto, de la terapia coadyuvante con dasatinib y temsirolimus, un enfoque que ha mejorado los resultados previos obtenidos por el equipo de Tampere usando sólo dasatinib, ya de por sí prometedores.

Específicamente, la estrategia se probó en peces cebra, en muestras humanas obtenidas de pacientes y en tumores humanos implantados en ratones. Como detalla un artículo publicado en el medio científico Blood, en estos sujetos la combinación de los dos medicamentos logró eliminar cánceres recidivados y resistentes a la dexametasona en un subgrupo de las cohortes empleadas. Con ello, y teniendo en cuenta que la combinación de las sustancias fue bien tolerada, la eficacia mejora la de otras líneas de tratamiento actualmente en uso.

El siguiente paso, señalan los autores, será llevar la experiencia a la práctica en humanos en el contexto de un ensayo clínico con pacientes con enfermedad recidivante o refractaria.

Inhibir las vías de señalización

La terapia pertenece al campo de los llamados tratamientos de precisión, que aprovechan complejos mecanismos celulares implicados en la génesis y el desarrollo del cáncer.

De esta manera, destacan los investigadores, esta combinación de fármacos se sirve de una fuerte dependencia de las células T cancerosas en determinadas rutas de señalización, que la mezcla de dasatinib y temsirolimus logra apagar.

Específicamente, el dasatinib es un inhibidor de la tirosina quinasa y el temsirolimus es un inhibidor de la vía paralela de señalización.

Referencias

Saara Laukkanen, Alexandra Bacquelaine Veloso, Chuan Yan, Laura Oksa, Eric J. Alpert, Daniel Do, Noora Hyvärinen, Karin McCarthy, Abhinav Adhikari, Qiqi Yang, Sowmya Iyer, Sara P. Garcia, Annukka Pello, Tanja Ruokoranta, Sanni Moisio, Sadiksha Adhikari, Jeffrey A. Yoder, Kayleigh Mary Gallagher, Lauren Whelton, James R. Allen, Alexander Hai Jin, Siebe Loontiens, Merja Heinäniemi, Michelle A Kelliher, Caroline A. Heckman, Olli Lohi, David M Langenau; Combination therapies to inhibit LCK tyrosine kinase and mTOR signaling in T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia. Blood 2022