Madrid amplía la reproducción asistida hasta los 42 años: "Los riesgos no son significativos, pero la eficacia desciende"

El pasado mes de septiembre, la Comunidad de Madrid activó la ampliación hasta los 42 años de la edad límite de acceso a los tratamientos de reproducción asistida en la sanidad pública regional. Hasta ahora, dicho límite estaba en 40 años, si bien ya existía el proceso de ampliarlo hasta los 45 años; la modificación, por tanto, es un paso más en esta hoja de ruta.

Según explica el propio Gobierno autonómico, la medida forma parte del Plan de Fertilidad en Red, cuyo objetivo es fomentar la natalidad en la región. Otros cambios que se implementan como parte de este programa incluyen la apertura de la posibilidad a otras mujeres que hayan tenido un hijo con anterioridad, y aumentar de 3 a 4 años el número máximo de ciclos de estos tratamientos permitidos por mujer.

El porcentaje de éxito se reduce drásticamente

El presidente de la Sociedad Española de Fertilidad, el Dr. Juan José Espinós, explica a 20minutos que este límite se fija en base a criterios de eficiencia más que a una cuestión de riesgos para las pacientes: "Es un tema de efectividad. Los tratamientos de reproducción asistida, conforme una mujeres va cumpliendo años, son menos efectivos", señala.

"Por ejemplo", continúa, "en fecundación in vitro, que es lo estándar, si consultamos las estadísticas publicadas del último año en el Registro Español de Reproducción Asistida en mujeres de menos de 35 años el porcentaje de recién nacidos es un 34%. Entre 35 y 39 años, ya baja a un 25% y por encima de 40 años, ese 25 se convierte en un 12%. O sea, que estamos hablando lo que pasa es que es tres veces menos efectivo en mujeres con más de 40 años que en mujeres con menos de 35".

La reducción en el porcentaje de éxito con respecto a la edad no se detiene en ese punto, sino que continúa más allá: "Por encima de los 42 años, ya se reduce al 5%", afirma Espinós.

Riesgos no significativos por debajo de 50 años

De la misma manera, igual que la eficacia de los tratamientos desciende, "con la edad aumenta la morbilidad materno-infantil", apunta, si bien aclara esta no es la razón principal para que el límite de acceso en la Comunidad de Madrid se fijase en los 40 años hasta ahora: "Teóricamente hay un acuerdo global entre la mayoría de centros españoles en hacer técnicas de producción asistida en mujeres de hasta 50 o 51 años. Sólo a partir de ahí los riesgos son estadísticamente significativos".

Con esto concuerdan las fuentes del servicio de Salud de la Comunidad de Madrid consultadas por 20minutos: "Las técnicas derivadas a la Fecundación In Vitro son técnicas seguras y donde el paciente puede tener la seguridad y tranquilidad de estar bajo protocolos especializados".

"En la práctica clínica los riesgos en reproducción asistida y tratamientos derivados son escasos llegando a ser casi nulos. Sin embargo, como en todos los procedimientos, las técnicas de fecundación in vitro sí tienen algunos posibles riesgos", prosiguen. "Ante una estimulación ovárica en ocasiones pueden aparecer ligeros síntomas que se clasifican como leves y son totalmente llevaderos y pasajeros para la paciente. Sin embargo, la hiperestimulación ovárica es una complicación más seria que requiere de un protocolo específico para tratarlo".

Complicaciones severas casi inexistentes

Desde la Comunidad nombran además algunos riesgos concretos de determinados tratamientos específicos que entrarían bajo el paraguas de tratamientos de 'reproducción asistida'.

Así, comentan que en la punción ovárica "para recolectar los ovocitos de la mujer es necesario hacer una punción a través de la vagina para vaciar todos los folículos que se han desarrollado en ambos ovarios; esto puede ocasionar que algún pequeño vaso pueda sangrar".

"También pueden darse algunas complicaciones por procesos infecciosos secundarios a la punción. Con las técnicas y los profesionales más expertos estás posibles complicaciones se minimizan". En cualquier caso, aseguran, "las condiciones en que se realizan actualmente las técnicas de reproducción asistida y los controles que se efectúan se han reducido de forma sustancial las complicaciones, y puede decirse que las severas son prácticamente inexistentes".

La ovodonación, indicada en mujeres más mayores

Finalmente, también argumentan que existen métodos de maximizar la eficacia de los tratamientos en las pacientes más mayores: "Se recomienda la utilización de técnicas de ovodonación. En este caso, la edad de la mujer no es tan determinante para el éxito del tratamiento, pues los óvulos utilizados son de donantes jóvenes y sanas".

"La donación de óvulos u ovodonación consiste en realizar una fecundación in vitro utilizando el óvulo de una donante en vez del óvulo de la mujer receptora a la que luego se le transferirán los embriones", desarrollan. "Suele ir dirigida a las mujeres más mayores con problemas en el funcionamiento de los ovarios o alteraciones genéticas. También en casos de abortos de repetición o cuando las técnicas anteriores no han tenido éxito".

Alocación de recursos y maximizar la eficiencia

Así pues, recuerda Espinós, la limitación de edad en torno a los 40 años (el mínimo fijado por el Ministerio de Sanidad) en las diversas Comunidades Autónomas responde más a una cuestión de alocación de los recursos disponibles.

"Nuestra sanidad pública es universal: esto implica que incluye a todas las personas que están en nuestro país e incluye todos los servicios. Por eso, si quieres cubrir el máximo porcentaje de la población y con el máximo número de tratamientos en algún sitio tienes que poner los límites", dice.

En el caso de los tratamientos de reproducción asistida, defiende "en el fondo son ensayo error: hasta que no te pones a hacer la técnica, no sabes cuál va a ser el resultado final. No te queda más remedio que escoger criterios con cierta correlación; y de todos esos criterios, en este caso, el que más se ajusta con diferencia a la realidad y más se relaciona con la eficacia del tratamiento es la edad".