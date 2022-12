Las personas con cefaleas en racimos tienen el triple de probabilidades de padecer otras enfermedades

Las personas que padecen cefaleas en brotes pueden tener más del triple de probabilidades de sufrir otras afecciones médicas como enfermedades cardíacas, trastornos mentales y otras enfermedades neurológicas, según un estudio publicado en el número online de Neurology, la revista médica de la Academia Americana de Neurología.

Las cefaleas en brotes son dolores de cabeza breves pero extremadamente dolorosos que pueden aparecer muchos días, o incluso semanas, seguidos. Los dolores de cabeza pueden durar entre 15 minutos y tres horas.

"Tienen un impacto increíblemente negativo"

"En todo el mundo, las cefaleas tienen un impacto increíblemente negativo en la calidad de vida de las personas, tanto económica como socialmente", recuerda la autora del estudio, la doctora Caroline Ran, del Instituto Karolinska de Estocolmo (Suecia). "Nuestros resultados muestran que las personas con cefaleas en brotes no sólo tienen un mayor riesgo de padecer otras enfermedades, sino que las que padecen al menos una enfermedad adicional pierden cuatro veces más días de trabajo por su enfermedad e incapacidad que las que sólo pierden cefaleas en brotes. También tienen más probabilidades de ausentarse del trabajo a largo plazo".

En el estudio participaron 3.240 personas con cefaleas en brotes de entre 16 y 64 años de Suecia, que fueron comparadas con 16.200 personas similares en edad, sexo y otros factores. La mayoría eran hombres, algo habitual en la cefalea en racimos.

Los investigadores analizaron los expedientes laborales y las prestaciones por incapacidad para determinar cuántos días al año se ausentaban del trabajo por enfermedad o incapacidad. El 92% de las personas con cefalea en brotes, es decir, 2.977, padecían al menos una enfermedad adicional. Entre los que no padecían cefaleas en brotes, el 78% (12.575 personas) sufría dos o más enfermedades.

Cuatro veces más días de ausencia

Entre las personas con cefaleas en brotes, el número de mujeres con enfermedades adicionales era mayor que el de hombres, con un 96% y un 90% respectivamente. El número medio de días que una persona estuvo ausente por enfermedad e incapacidad fue casi el doble entre las personas con cefaleas en racimos, con 63 días, en comparación con las personas sin cefaleas en racimos, con 34 días.

Las personas con cefaleas en brotes y al menos una enfermedad adicional tuvieron cuatro veces más días de ausencia en comparación con las personas con cefaleas en brotes que no tenían ninguna enfermedad adicional.

"Es muy importante que conozcamos mejor las otras enfermedades que afectan a las personas con cefalea en racimos y cómo repercuten en su capacidad para trabajar", añade Ran. "Esta información puede ayudarnos a la hora de tomar decisiones sobre tratamientos, prevención y pronósticos".

Referencias

Caroline Ran, Kristina Alexanderson, Andrea C Belin, Gino Almondo, Anna Steinberg, Christina Sjöstrand. Multimorbidity and Sickness Absence/Disability Pension in Cluster Headache Patients and Matched References: A Swedish Register-Based Study. Neurology (2022) DOI: 10.1212/WNL.0000000000201685